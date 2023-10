PHOTO MATT KROHN, ASSOCIATED PRESS

Marc-André Fleury occupera tout l’espace médiatique mercredi à l’occasion de la visite du Wild au Centre Bell, non sans motif valable, puisqu’il s’agira sans doute de son dernier match en carrière à Montréal, mais au Minnesota, la grosse histoire est ailleurs.

On s’emballe pour un jeune défenseur droitier de 21 ans, Brock Faber, un produit local, né à Maple Grove, situé à moins d’une heure du Xcel Energy Center, et qui, après deux ans au sein de programme de développement américain, a fait le saut à l’Université du Minnesota.

Deux matchs ne font pas une saison, direz-vous avec raison, mais Faber est non seulement le meilleur compteur de l’équipe avec deux points, mais le plus utilisé après Jonas Brodin à 22 : 58.

Contre Toronto, samedi, à son neuvième match en carrière dans la LNH, Faber a joué 24 : 23, maintenu un taux de buts attendus de 69 % même s’il était opposé régulièrement aux Matthews, Marner et compagnie, dans une défaite de 7-4.

« Brock Faber ne peut pas être notre meilleur joueur à chaque match, a déclaré l’entraîneur Dean Evason après la rencontre. C’est fantastique qu’il le soit, mais d’autres doivent faire leur part en l’absence (de notre défenseur) Jared Spurgeon. »

Il fallait beaucoup d’audace de la part du directeur général Bill Guerin pour acquérir ce jeune homme, le 29 juin 2022. Au moment de la transaction, Faber venait de terminer sa deuxième saison à l’Université du Minnesota, où il avait amassé 14 points, dont 2 buts, en 32 matchs.

Guerin venait de se résoudre à échanger aux Kings de Los Angeles son meilleur compteur, Kevin Fiala, 26 ans, fort d’une saison de 85 points, dont 33 buts. Il faut un certain cran, avouons-le, pour se départir d’un tel producteur de points quand on vise une place en séries année après année.

Mais le DG du Wild et ses analystes financiers voyaient l’état du plafond salarial, et l’autonomie complète de Fiala se pointer deux ans plus tard, et les indicateurs tournaient au rouge.

On s’est empressé d’ailleurs à Los Angeles d’offrir à Fiala un contrat de sept ans pour 55 millions, à un salaire annuel de 7,8 millions, une clause de non-mouvement lors des quatre premières années et une clause partielle de non-échange à compter de 2026.

Fiala n’a pas déçu ses nouveaux employeurs avec une saison de 72 points en 69 rencontres. Il commence bien l’année aussi avec trois aides après deux matchs, même si les Kings n’ont pas encore gagné.

Le Wild a évidemment subi un contrecoup à court terme de la perte de Fiala. Il a amassé dix points de moins au classement, marqué 66 buts de moins, mais en a aussi encaissé 30 de moins, terminé au troisième rang de sa section au lieu du deuxième et encaissé une défaite au premier tour des séries, en six matchs, comme l’année précédente (contre les Blues en 2022 et les Stars en 2023).

En plus de Faber, le club du Minnesota a obtenu des Kings un choix de premier tour en 2022, 19e au total. Ils ont repêché l’un des trois joyaux suédois disponibles, l’ailier Liam Öhgren. Ce jeune homme âgé de 19 ans depuis janvier a connu une saison prometteuse à Djurgardens, en deuxième division, avec ses deux autres compatriotes choisis au premier tour, Noah Östlund et Jonathan Lekkerimäki, en amassant 20 points, dont 11 buts, en 36 matchs, et 13 points, dont 8 buts, en 17 rencontres éliminatoires.

Comme ses deux compagnons, Öhgren a été prêté à un club de première division cette saison (Farjestads pour Öhgren, Växjö pour Östlund et Örebro dans le cas de Lekkerimaki), mais une blessure a retardé son entrée en scène. Il a traversé l’Atlantique pour se faire examiner par les médecins de Wild et recommencé à s’entraîner avec son club suédois récemment.

Matthew Poitras promu à Boston

PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Matthew Poitras

Non seulement le jeune Matthew Poitras, parait à sa place dans la LNH à seulement 19 ans, il vient d’être promu. L’entraîneur des Bruins, Jim Montgomery, l’a placé au centre de Brad Marchand et Morgan Geekie lors de l’entraînement de lundi.

Poitras, un choix de deuxième tour en 2022, a disputé les deux premiers matchs entre Geekie et Trent Frederic. Boston a battu les Blackhawks 3-1 et les Predators de Nashville 3-2 et Poitras a obtenu une aide en un peu moins de 15 minutes de temps d’utilisation dans chaque partie.

« C’est un extraordinaire petit joueur, a déclaré Marchand aux journalistes lundi. Il est très intelligent, très doué, excellent à trouver les espaces libres avec la rondelle. Jouer avec autant d’assurance à un si jeune âge est impressionnant. Il réussit surtout à le faire à chaque rencontre. Il faut être constant à un tel niveau avec le nombre de matchs, d’entraînements et de voyages, ça peut devenir très dur pour le corps si vous n’êtes pas habitué. »