(Villeneuve-d’Ascq) À 37 ans, Olivier Giroud n’a rien d’une solution d’avenir, mais à huit mois de l’Euro-2024, il fait toujours figure de titulaire en puissance à la pointe de l’attaque française, face à des concurrents qui n’ont pas encore répondu aux attentes.

Olivier LEVRAULT Agence France-Presse

Entré en jeu vendredi contre les Pays-Bas, où la France a scellé sa qualification à l’Euro en Allemagne (14 juin -14 juillet), Olivier Giroud pourrait cette fois être titulaire contre l’Écosse mardi en amical.

Plusieurs fois annoncé fini pour le très haut niveau, Giroud a toujours répondu présent. Devenu lors de la Coupe du monde 2022 le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (54), le vice-champion du monde compte bien continuer sa belle aventure en Bleu.

Contre la retraite à 37 ans

Affamé de victoires et de titres, le champion du monde 2018 n’a pas pris sa retraite internationale après le Qatar, à la différence de Raphaël Varane, Hugo Lloris, Karim Benzema ou Steve Mandanda.

En 2023, il a connu six sélections, dont trois titularisations, et devrait connaître sa 127e mardi à Lille, sur la lancée d’un bon début de saison avec l’AC Milan (4 buts, 3 passes décisives).

Après avoir dépassé Thierry Henry (51) au panthéon des buteurs français le 4 décembre 2022, en 8e de finale contre la Pologne (3-1), Giroud a inscrit le 53e contre l’Angleterre (2-1) en quart puis le 54e cette année, contre Gibraltar (3-0) en éliminatoires de l’Euro.

Derrière l’arme fatale des Bleus Kylian Mbappé, meilleur réalisateur des Bleus en 2023 avec six buts, dont un nouveau superbe doublé contre les Pays-Bas à Amsterdam, aucun attaquant n’est indiscutable.

Au point qu’avec son expérience, son professionnalisme et son âme de compétiteur acharné, Giroud postule encore naturellement au poste de titulaire à la pointe du 4-3-3 ou du 4-2-3-1 de Deschamps.

Si son total est maigre en 2023 (1 but), celui de ses concurrents l’est tout autant : Randal Kolo Muani, qui a bénéficié du plus de temps de jeu en N.9, n’a pas marqué depuis la demi-finale du Mondial contre le Maroc. Et Marcus Thuram a inscrit son premier et seul but en Bleu contre l’Irlande en septembre.

Coude-à-coude

Ainsi le Rossonero, le Parisien et l’Intériste sont au coude-à-coude à huit mois de l’échéance continentale.

En attaque, « la hiérarchie […] est évolutive », expliquait « DD » la semaine dernière, et « ce n’est pas parce qu’il y en a un qui marque trois buts qu’il va devenir N.1, c’est plus une réflexion par rapport au profil des joueurs et à l’adversaire ».

Giroud et Thuram sont ainsi davantage des attaquants pivots, que l’on cherche dos au but pour un une-deux, une remise, une rampe de lancement qu’affectionne particulièrement la fusée Mbappé à gauche, ou Kingsley Coman et Ousmane Dembélé sur l’aile droite.

Deschamps prendra également en compte la fraîcheur de ses attaquants et le temps ne joue, sur ce point, pas en faveur de l’ancien Gunner : « Olivier a quand même 37 ans, ça amène son entraîneur en club à le gérer […]. Il joue peu de matchs entiers », relevait le sélectionneur.

Une affirmation qui vaut pourtant tout autant pour les concurrents du champion d’Italie 2022 : ni Thuram (26 ans) ni Kolo Muani (24 ans) ne jouent généralement l’intégralité des matchs en club.

Même à 37 ans, Giroud a en tout cas prouvé qu’il était toujours prêt à se renouveler : après l’exclusion de Mike Maignan avec l’AC Milan, c’est lui qui a enfilé les gants avec brio dans les dernières minutes pour préserver le 1-0 contre le Genoa (1-0). Giroud : à la fois Olive et Tom.