PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un jour de plus à partir de 2024

(Sydney) Les Internationaux d’Australie va se tenir sur 15 jours à partir de 2024, soit un jour de plus, dans le but d’éviter les matchs en pleine nuit après qu’Andy Murray a notamment terminé une rencontre à 4 h 05 du matin lors de l’édition 2023, a annoncé la direction du tournoi mardi.

Agence France-Presse

La première levée du Grand Chelem de la saison de tennis commencera donc un jour plus tôt, un dimanche, à partir de la prochaine saison.

« Nous avons écouté les retours des joueurs et des fans et avons le plaisir d’annoncer une solution pour réduire les fins de matchs tardives », a déclaré le directeur du tournoi, Craig Tiley.

« La journée supplémentaire permettra d’atteindre ce but » et d’offrir une meilleure programmation aux fans et aux joueurs, a-t-il ajouté.

Le tournoi du Grand Chelem joué à Melbourne n’a pas spécifiquement fait référence à la rencontre Andy Murray-Thanasi Kokkinakis qui, longue de 5 h 45, s’était terminée à 4 h 05 du matin heure locale lors de la dernière édition.

Le Britannique, vainqueur en cinq sets, avait lancé en plein match : « Pourquoi on joue à 3 heures du matin ? », provoquant un débat autour de la programmation du tournoi.

« Ce n’est pas bon pour les arbitres, les officiels. Je ne pense pas que ce soit super pour les fans. Ce n’est pas bon pour les joueurs », avait estimé l’ex-N. 1 mondial après ce marathon nocturne en janvier.

Selon les Internationaux d’Australie, les données récoltées montrent que les matchs s’allongent.

Le premier Grand Chelem de la saison se déroulera en 2024 du 14 au 28 janvier.