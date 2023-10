PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS

Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka accèdent aux quarts

(Pékin) L’Espagnol Carlos Alcaraz n’a eu aucune difficulté à atteindre les quarts de finale de l’Omnium de Chine en défaisant Lorenzo Musetti 6-2, 6-2, dimanche.

Associated Press

Alcaraz, le favori du tournoi, a réussi 18 coups gagnants et il a brisé l’Italien à quatre occasions lors de cette victoire en 81 minutes. Il est devenu le premier joueur à gagner 60 matchs sur le circuit de l’ATP cette saison.

Alcaraz aura maintenant rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud (no 7), qui a trimé dur pour montrer la porte de sortie à Tomas Martin Etcheverry en trois manches de 1-6, 7-5, 7-6 (7).

Plus tard dimanche, Holger Rune (no 3) se mesurera à Grigor Dimitrov alors que Jannik Sinner (no 6) croisera le fer avec Yoshihito Nishioka.

À son premier match comme meilleure joueuse au classement mondial, Aryna Sabalenka a dominé Sofia Kenin pour l’emporter 6-1, 6-2 au premier tour à Pékin.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

La Biélorusse a réussi 22 coups gagnants contre seulement neuf fautes directes contre la 31e joueuse au monde. Sabalenka a confirmé sa victoire après avoir travaillé pendant 67 minutes, à sa première sortie depuis les Internationaux des États-Unis.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à aussi bien jouer à mon service, a analysé Sabalenka. À l’entraînement, ça n’avait pas bien fonctionné. Je suis très heureuse d’avoir pu amener ce niveau de service aujourd’hui. Je pense que ç’a beaucoup aidé. »

Sabalenka, qui cherche un cinquième titre de la WTA en Chine et d’un premier depuis 2019, affrontera maintenant Katie Boulter ou Magdalena French au deuxième tour.

Anhelina Kalinina a pour sa part surpris la championne à Wimbledon, Marketa Vondrousova (no 8), en trois manches de 1-6, 6-4, 6-1. L’Ukrainienne aura maintenant sur son chemin Daria Saville, qui a vaincu Katerina Siniakova 6-2, 6-2.

Liudmila Samsonova, Jennifer Brady et Yulia Putintseva ont aussi remporté leur duel de premier tour.