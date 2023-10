Alcaraz et Medvedev atteignent le carré d’as ; Swiatek réussit son entrée

(Pékin) Le deuxième joueur mondial Carlos Alcaraz a facilement obtenu son laissez-passer pour les demi-finales de l’Omnium de Chine, lundi, après avoir pris la mesure de la septième tête de série Casper Ruud 6-4, 6-2.

Associated Press

L’Espagnol, le favori du tournoi, a effacé un déficit d’un bris en première manche avant de bousculer Ruud avec 30 coups gagnants et quatre bris de service.

« C’est toujours préférable de pouvoir battre un joueur de la trempe de Casper en deux manches, a dit Alcaraz. Ça veut dire que tu joues bien. C’est très difficile ; les échanges sont longs en début de match, mais je suis très satisfait de mon niveau de jeu.

« J’ai pu trouver des solutions après mon mauvais début de match. Ce sont ces matchs qui te permettent de bâtir ta confiance », a renchéri l’Espagnol.

Alcaraz affrontera la sixième tête de série Jannik Sinner en demi-finales, mardi, après que l’Italien eut disposé de Grigor Dimitrov 6-4, 3-6 et 6-2.

Pour sa part, le troisième joueur mondial Daniil Medvedev a surmonté une baisse de régime en deuxième manche en route vers une victoire de 6-4, 3-6 et 6-1 contre le Français Ugo Humbert en quarts de finale.

PHOTO JADE GAO, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz

Le Russe a éprouvé des ennuis à trouver sa fluidité habituelle au cours des deux premières manches, mais il s’est ressaisi lors de la troisième pour venir à bout de Humbert, 36e raquette mondiale, et atteindre les demi-finales d’un tournoi de l’ATP pour la 10e fois cette saison.

« Je suis satisfait d’avoir pu hausser mon niveau de jeu d’un cran aux moments opportuns, sauf lors d’un jeu en deuxième manche, a convenu Medvedev. Je suis content d’avoir été en mesure de faire preuve d’une certaine constance dans un match aussi relevé, car c’est ce qui m’a permis de gagner. C’est ce que tu dois faire (pour l’emporter). »

Medvedev affrontera dans le carré d’as la huitième tête de série, Alexander Zverev, qui a défait Nicolas Jarry 6-1, 6-7 (5) et 6-3.

Chez les dames, à sa première participation à l’Omnium de Chine, la deuxième joueuse mondiale Iga Swiatek a pris la mesure de Sara Sorribes Tormo 6-4, 6-3 au premier tour.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

La Polonaise a claqué 27 coups gagnants et commis 25 fautes directes, soutirant le service de son adversaire en sept occasions pendant l’affrontement.

Swiatek aura maintenant rendez-vous avec Varvara Gracheva.

De son côté, la cinquième tête de série Elena Rybakina a malmené la Chinoise Zheng Qinwen 6-1, 6-2.

La septième tête de série Ons Jabeur, qui a remporté l’Omnium de Ningbo la semaine dernière, a battu Ashlyn Krueger 6-3, 6-4, tandis que la neuvième tête de série Caroline Garcia a évincé Kateryna Baindl 6-2, 6-4.

La Chinoise Wang Xinyu a surpris Vera Zvonareva 6-4, 6-3, et la 11e tête de série Daria Kasatkina a disposé de Mayar Sherif 1-6, 6-4 et 7-6 (8).

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

La troisième tête de série Coco Gauff a battu la 20e joueuse mondiale Ekaterina Alexandrova 7-5, 6-3. La championne en titre des Internationaux des États-Unis croisera le fer avec la Croate Petra Martic au prochain tour.

Jelena Ostapenko, 13e tête de série, a bénéficié d’un laissez-passer pour les huitièmes de finale après que Linda Noskova se soit retirée en raison d’un malaise. Ostapenko croisera alors le fer avec la gagnante du duel entre la quatrième tête de série Jessica Pegula ou encore Anna Blinkova.

De plus, Anhelina Kalinina a défait Daria Saville 6-2, 7-6 (5) au deuxième tour, alors que Jasmine Paolini a éliminé Yuan Yue 2-6, 6-3 et 6-4. Magda Linette menait 3-1 contre Jennifer Brady lorsque l’Américaine a lancé la serviette, et Liudmila Samsonova a surpris la 12e tête de série Petra Kvitova 6-4, 7-5.

À Astana, la cinquième tête de série Sebastian Korda a vaincu Hamad Medjedovic 6-7 (8), 7-6 (2) et 7-6 (3) et décroché sa place en finale. Il convoitera alors son deuxième titre en carrière sur le circuit de l’ATP.

L’Américain âgé de 23 ans croisera le fer avec la sixième tête de série Adrian Mannarino en finale mardi, après que le Français eut éliminé Sebastian Ofner 6-4, 6-2.