Internationaux des États-Unis

Dabrowski élimine sa compatriote Fernandez en double

(New York) L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe n’ont jamais lâché prise et ont vaincu la Lavalloise Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend 2-6, 6-3, 7-6 [10-8], mardi, pour atteindre les demi-finales des Internationaux des États-Unis en double féminin.