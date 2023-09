PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(New York) Carlos Alcaraz n’a pas eu de misère à vaincre Matteo Arnaldi 6-3, 6-3, 6-4, lundi, pour atteindre les quarts de finale des Internationaux de tennis des États-Unis lors d’une troisième année de suite.

Associated Press

Le favori, qui tente de défendre son titre après avoir remporté le tournoi de Wimbledon en juillet, a dit qu’il préférait maintenant jouer sur surface dure et qu’il aimait performer sous le toit du stade Arthur-Ashe. Ça semblait être le cas contre Arnaldi, un Italien classé 61e au monde qui n’avait pas de réponse à la puissance d’Alcaraz.

Alcaraz, âgé de 20 ans, est devenu le plus jeune joueur à atteindre la ronde des huit trois fois depuis 1968. Andre Agassi est le seul autre à y être parvenu avant 21 ans.

L’Espagnol affrontera maintenant le gagnant du duel opposant Jannik Sinner (sixième) et Alexander Zverev (12e) en soirée.

Chez les femmes, Madison Keys a dominé sa compatriote américaine Jessica Pegula 6-1, 6-3 en un peu plus d’une heure.

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Madison Keys

Keys, 17e tête de série et finaliste à Flushing Meadows en 2017, a gagné 77 % des points disputés sur sa première balle de service. Elle a utilisé sa puissance en fond de terrain pour garder les échanges courts – un peu plus de trois coups en moyenne – et elle a vite disposé de sa bonne amie, qui était la troisième tête de série.

« Nous voulons toutes les deux gagner et ce n’est jamais personnel sur le terrain », a dit Keys.

Pour Pegula, il s’agit d’un autre résultat décevant en Grand Chelem. Elle a atteint les quarts de finale à chacun des quatre tournois majeurs, mais n’a jamais franchi cette étape.

Lors des quarts de finale, Keys croisera le fer avec la Tchèque et neuvième tête de série Marketa Vondrousova. Cette dernière est venue de l’arrière pour vaincre l’Américaine Peyton Stearns 6-7 (3), 6-3, 6-2.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Marketa Vondrousova

Vondrousova vise un deuxième titre majeur de suite, après avoir triomphé à Wimbledon en juillet.

« Je ne m’attendais pas à ça après Wimbledon. Il y a beaucoup de pression, a noté Vondrousova. On verra ce qui arrivera. »

Dans les autres rencontres à l’horaire lundi à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka, qui deviendra la nouvelle reine du tennis féminin à la suite de l’élimination de l’actuelle Iga Swiatek, affrontera Daria Kasatkina (13e).

En soirée, Daniil Medvedev (troisième) croisera le fer avec Alex de Minaur (13e).