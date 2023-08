PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Auger-Aliassime et Raonic évincés dès le premier tour

(New York) Félix Auger-Aliassime a été vaincu au premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis, lundi, l’Américain Mackenzie McDonald signant une victoire de 7-6 (5), 4-6, 6-1 et 6-4 contre le Québécois.

La Presse Canadienne

Quinzième tête de série, Auger-Aliassime a baissé pavillon en trois heures et demie devant McDonald, 40e au classement de l’ATP.

L’Américain a eu le dessus 4-2 pour les bris contre Auger-Aliassime, qui a commis 52 fautes directes.

Le Québécois a commis deux doubles fautes dans un premier bris d’impasse qui était devenu serré, après que l’Américain a pris les devants 3-1. Sa deuxième faute du genre a concédé la manche à McDonald.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Auger-Aliassime a remporté la deuxième manche en obtenant son deuxième bris de la rencontre. Il a offert du jeu plus convaincant dans ce set, où il a gagné le sixième jeu à zéro, après un bris qui lui donnait les devants 3-2.

Californien de 28 ans, McDonald a été intraitable en troisième manche, y récoltant deux bris. Il a pris les devants 4-1 lorsque le Canadien a raté un smash, puis 5-1 après une balle très brossée qui a donné des ennuis à son rival. Le septième jeu de la manche s’est soldé à zéro, après un puissant service de McDonald.

À la dernière manche, McDonald a réussi le dernier de ses bris pour prendre l’avance 4-3, puis il a enchaîné avec un jeu gagné à zéro au service.

Auger-Aliassime a rétréci l’écart à 5-4 et a mené 40-0 au jeu suivant, avant de perdre cinq points d’affilée pour concéder le match. Une fois le score 40-15, il a permis des points par une balle frappée sur le cadre, une hors cible sur le côté, une trop profonde et une dernière manquant la cible sur le côté.

Au deuxième tour, McDonald affrontera le Croate Borna Gojo, tombeur du Bolivien Hugo Dellien.

Opposé au Grec Stéfanos Tsitsipás, septième tête de série, l’Ontarien Milos Raonic a été battu 6-2, 6-3 et 6-4. Tsitsipás a récolté cinq des six bris du match, profitant de plus de 48 fautes directes du Canadien.

« Il tente de revenir au plus haut niveau, alors je savais qu’il n’avait rien à perdre et que je devais jouer mon meilleur tennis. J’ai rendu le match physique et ç’a fonctionné », a déclaré Tsitsipás.

Ex-numéro trois mondial en 2016, Raonic a été écarté du circuit pendant presqre deux ans sur blessures. Le Canadien de 32 ans, qui avait disputé son dernier match en juillet 2021 à Atlanta, est de retour sur le circuit depuis juin à Bois-le-Duc.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Milos Raonic

La Québécoise Leylah Annie Fernandez, 67e au monde, jouera ce mardi à compter de 11 h contre la Russe Ekaterina Alexandrova, 22e tête de série. Leur fiche l’une contre l’autre est de 1-1 à la suite de matchs disputés l’an dernier.

La Britanno-Colombienne Rebecca Marino sera aussi en action ce mardi, contre la Roumaine Patricia Maria Țig.

Avec l’agence France-Presse