C’est maintenant fait : Leylah Annie Fernandez a remporté un premier match dans un tableau principal à Montréal.

La Québécoise de 20 ans a signé un triomphe sans appel de 6-3, 6-2, mardi après-midi, au stade IGA, face à l’Américaine Peyton Stearns. Elle a mis 1 h 16 min pour y parvenir.

Fernandez accède donc au deuxième tour du tournoi montréalais pour la première fois de sa jeune carrière. En 2021, elle avait perdu au premier tour, tandis qu’en 2018, elle s’était inclinée en qualifications.

Au prochain tour, Fernandez se frottera à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 11e tête de série, qui a vaincu la Polonaise Magdalena Frech 6-4, 6-2. Il s’agira du troisième duel entre Fernandez et Haddad Maia ; elles ont gagné un match chacun. C’est d’ailleurs à Toronto, l’an passé, que Haddad Maia avait défait la Lavalloise d’origine.

Fernandez poursuit donc son prometteur retour sur la surface dure. À Washington, la semaine dernière, la 81e raquette mondiale avait remporté ses deux matchs en qualifications, puis au premier tour, trois victoires contre des joueuses mieux classées qu’elle, avant d’être battue par la Grecque Maria Sakkari, éventuelle finaliste.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Leylah Fernandez

Cette fois, cependant, l’opposition n’était pas du même calibre. Stearns, 21 ans, a multiplié les fautes directes, et a été incapable d’établir son service.

Cette même Stearns, 57e au monde, avait pourtant battu Fernandez plus tôt cette année, au Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – le tournoi de Rabat, pour les intimes. Ce duel était toutefois disputé sur terre battue.

Avec ce gain, Fernandez s’assure donc de protéger ses points acquis l’an dernier à Toronto, où elle avait atteint le deuxième tour. Une présence à cette étape vaut 60 points, et Fernandez en engrangera 105 si elle se rend au troisième tour.

Ce triomphe a fait bien des heureux au stade IGA mardi. Comme ce match, et celui de Caroline Wozniacki avant elle, ont été expéditifs, les organisateurs du tournoi ont déplacé le match de double entre les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, et le duo nippo-indonésien de Miyu Kato et Aldila Sutjiadi, sur le central, pour conclure la séance de jour.