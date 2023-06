Bianca Andreescu et Milos Raonic subissent l’élimination

(Bois-Le-Duc) Lors du même évènement et dans des circonstances assez similaires, les Canadiens Bianca Andreescu et Milos Raonic ont subi l’élimination, jeudi, au Tournoi de tennis sur gazon de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Andreescu n’a pas été en mesure de convertir une seule de ses neuf balles de manche en première manche et de protéger une avance de 2-0 au deuxième set, et elle s’est inclinée 6-7 (6) et 3-6 contre la Slovaque Viktoria Hruncakova dans un duel de deuxième tour.

Un peu plus tard en journée, Raonic a laissé filer deux balles de manche au premier set, en route vers un revers de 6-7 (4), 1-6 face à l’Australien Jordan Thompson, également en deuxième ronde.

Raonic, qui a effectué un retour sur le circuit de l’ATP cette semaine après une absence d’environ deux ans, a tenu tête à Thompson, classé 103e, lors de la première manche.

PHOTO SANDER KONING, AGENCE FRANCE-PRESSE Milos Raonic

Appuyé par six as et malgré trois doubles fautes, Raonic n’a fait face qu’à une seule balle de bris lors de ce premier set, lors du cinquième jeu, qu’il a effacé.

Puis, alors qu’il menait 6-5, Raonic a pris une avance de 40-15 au service de son adversaire. Toutefois, Thompson est venu de l’arrière et a forcé un bris d’égalité qu’il a gagné 7-4 à l’aide d’un mini-bris lors du quatrième point.

Thompson a ensuite pris le contrôle de la deuxième manche grâce à un bris lors du quatrième jeu pour se donner une avance de 3-1.

Le Canadien de 32 ans ne s’en est pas remis, ne récoltant que trois points lors des trois derniers jeux.

Lundi, Raonic avait participé à un premier match sur le circuit de l’ATP depuis le 28 juillet 2021. Face au Serbe Miomir Kecmanovic, 39e au monde, Raonic avait inscrit une victoire en deux manches de 6-3, 6-4.

De son côté, Thompson croisera le fer avec le Français Adrian Mannarino, qui a surpris le favori Daniil Medvedev en trois manches.

Occasions ratées

Face à une rivale classée 144e au monde, Andreescu a obtenu quatre balles de manche lors du 10e jeu et quatre autres lors du 12e jeu, chaque fois au service de son adversaire. Andreescu en a récolté une dernière lors du bris d’égalité. Chaque fois, la Slovaque de 25 ans a tenu le coup avant de clore la première manche à sa première balle de manche.

Sixième tête de série et 37e joueuse mondiale, Andreescu a réagi en gagnant les deux premiers jeux de la deuxième manche. Hruncakova a cependant ramené le duel à service égal avec un bris lors du quatrième jeu.

Hruncakova a ajouté un bris quatre jeux plus tard, ce qui lui a permis de se donner une avance de 5-3. Elle a mis fin au duel à sa première balle de match, à son service, après environ deux heures d’action.

Au total, lors de la première manche, Andreescu s’est donné 15 balles de bris. Elle en a converti une seule, lors du huitième jeu, ce qui lui donnait alors une avance de 5-3, et l’opportunité de boucler la manche à son service. Toutefois, Hruncakova a aussitôt riposté avec un bris.

La Slovaque s’est montrée beaucoup plus efficace à son service au deuxième set, ne donnant à Andreescu qu’une seule chance de bris, que la Canadienne a tout de même convertie lors du jeu initial.