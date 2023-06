(Paris) Jessica Pegula a rapidement récupéré ses effets personnels et quitté le court du stade Philippe-Chatrier à la suite de son revers par le score de 6-1, 6-3 aux mains d’Elise Mertens en troisième ronde des Internationaux de tennis de France, vendredi.

Howard Fendrich Associated Press

Pour l’Américaine de 29 ans, troisième tête de série du simple féminin, il s’agit d’une élimination beaucoup plus rapide que ce à quoi elle a habitué les observateurs lors de ses récentes sorties en tournois du Grand Chelem.

Pegula avait atteint la ronde des quarts de finale lors de quatre des cinq derniers tournois majeurs, incluant l’année dernière à Roland-Garros.

Toutefois, Pegula n’a encore jamais franchi cette étape lors d’un tournoi du Grand Chelem. De plus, par une journée venteuse et fraîche, elle n’est jamais vraiment entrée dans le match contre Mertens, une Belge de 27 ans qui s’est rendue jusqu’aux demi-finales aux Internationaux d’Australie en 2018.

« J’ai le sentiment que je jouais pourtant de bons points. Elise a été tout simplement coriace. Elle ne faisait pas beaucoup d’erreurs et me forçait à jouer toutes les balles. Et avec les conditions venteuses, j’ai l’impression que cela a joué en sa faveur », a analysé Pegula.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Jessica Pegula n’est jamais vraiment entrée dans le match contre son adversaire.

« Elle a bien joué en retour de service et j’ai trouvé qu’elle s’était bien servie du vent d’un côté comme de l’autre. Avec le vent de dos, elle a été combative et contre le vent, j’ai trouvé qu’elle a joué du bon tennis défensif », a enchaîné l’Américaine.

Mertens, 28e tête de série, disputera son prochain match contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste aux Internationaux de France en 2021, qui a vaincu sa compatriote Anastasia Potapova, classée 24e, 4-6, 6-3, 6-0.

La défaite de Pegula s’ajoute à celles de la Française Caroline Garcia (cinquième tête de série), de la Grecque Maria Sakkari (huitième) et de la Tchèque Petra Kvitova (10e). Seulement 12 joueuses classées parmi les têtes de série ont franchi deux rondes, le plus petit nombre à Paris depuis que le tableau du simple féminin est passé à 32 têtes de série en 2002. Avec les revers de Pegula et de Potapova, il n’en reste plus que 10.

La délégation des États-Unis a perdu une autre de ses représentantes lorsque Peyton Stearns, championne universitaire de la NCAA en 2022, a été dominée 6-0, 6-1, en 55 minutes, par la Russe Daria Kasatkina, neuvième tête de série.

Plus de la moitié des 59 points qu’a inscrits Kasatkina ont été le résultat des 30 erreurs directes de Stearns.

Pegula a connu des problèmes semblables, terminant son match avec 28 erreurs directes comparativement à seulement 13 pour Mertens.

L’Américaine a connu un départ pénible, perdant les cinq premiers jeux, dont deux à son service, le tout en moins de 20 minutes.

Pegula a eu un moment d’espoir en deuxième manche lorsqu’elle a gagné son service pour se donner une avance de 3-2. Toutefois, Mertens a remporté les quatre jeux suivants, et le match.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka a filé en huitièmes de finale de Roland-Garros en dominant la Russe Kamilla Rakhimova 6-2 et 6-2.

La journée a été plus agréable pour la Bélarusse Aryna Sabalenka, deuxième tête de série, qui a facilement battu la Russe Kamilla Rakhimova 6-2, 6-2, en 67 minutes.

En soirée, sur le court du stade Philippe-Chatrier, le Canadien Denis Shapovalov livrera bataille à l’Espagnol Carlos Alcaraz, favori du tournoi. Ce sera le premier duel entre les deux jeunes joueurs.

Sur le même court, le Serbe Novak Djokovic, classé troisième, se mesure à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 29e tête de série.

Dans un premier match complété au tableau du simple masculin vendredi, le Russe Karen Khachanov (11e) a défait l’Australien Thanasi Kokkinakis en quatre manches.