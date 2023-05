(Madrid) Carlos Alcaraz s’est assuré de ne pas ajouter son nom à la liste de têtes d’affiche qui se sont inclinées mardi à l’Omnium de Madrid. Le favori local a plutôt obtenu son billet pour les quarts de finale en se débarrassant d’Alexander Zverev en deux manches de 6-1 et 6-2.

Tales Azzoni Associated Press

Après que Daniil Medvedev, deuxième tête de série, et Andrey Rublev, no 5, se soient inclinés lors du quatrième tour du tournoi sur terre battue, Alcaraz a poursuivi son chemin vers la défense de son titre.

Il s’agissait d’une reprise de la finale de l’an dernier, quand Alcarez avait facilement défait Zverev, deux fois champion dans la capitale espagnole.

« Je crois que mon niveau de jeu était incroyable aujourd’hui, a souligné Alcaraz. Je me sens vraiment bien et il s’agit d’un match qui me donne beaucoup de confiance. »

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

Alcaraz n’a pas concédé de balle de bris à Zverev, 13e tête de série. Il a cogné 19 coups gagnants contre 12 fautes directes, tandis que son rival a frappé seulement neuf coups gagnants contre 22 fautes directes.

« Ce n’est pas un résultat normal. Zverev est un excellent joueur et je m’attendais à un match plus serré, a dit Alcaraz, deuxième au classement mondial. J’ai bien joué. J’ai attaqué et je ne l’ai pas laissé dicter le jeu. C’est ce qui explique le résultat. »

Alcaraz a gagné ses 18 derniers matchs disputés en Espagne, lui qui a aussi récemment triomphé à Barcelone.

Chez les dames, la deuxième tête de série, Aryna Sabalenka, a atteint les demi-finales après avoir surmonté un retard d’une manche et un bris contre Mayar Sherif.

Sabalenka, qui a remporté l’Omnium de Madrid en 2021, est venue de l’arrière pour vaincre l’Égyptienne 2-6, 6-2, 6-1 et atteindre sa cinquième demi-finale en sept tournois cette saison.

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Sherif, classée 59e, est la première Égyptienne à avoir atteint les quarts de finale d’un tournoi WTA 1000.

« Quel match complètement fou ! Je crois qu’elle a joué du tennis extraordinaire. Ça a vraiment été difficile aujourd’hui, a dit Sabalenka. Je n’arrivais pas à m’ajuster à son jeu et ça me rendait folle. Je suis contente d’avoir été en mesure de me replacer et de réussir à faire comme si le match recommençait. »

De son côté, Medvedev a été victime d’une surprise, s’inclinant devant Aslan Karatsev, 121e au classement mondial et issu des qualifications.

Karatsev a été dominant dans une victoire de 7-6 (1), 6-4. Il a ainsi gagné un premier match depuis 2021 contre un membre du top 10 mondial.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Daniil Medvedev

Avant son duel face à Karatsev, Medvedev dominait l’ATP avec un dossier de 33-4 en 2023. Karatsev, qui est âgé de 29 ans, a déjà occupé le 14e rang mondial et a trois titres à son palmarès, dont le dernier a été acquis à Sydney en 2022.

En quarts de finale, Karatsev affrontera soit Taylor Fritz, soit Zhizhen Zhang.

De son côté, Khachanov s’est imposé 7-6 (8), 6-4, sauvant deux balles de manche lors du bris d’égalité avant de briser le service de son rival tôt en deuxième manche.

En battant Rublev, Khachanov a gagné un premier match sur terre battue contre un membre du top 10 depuis 2019.

PHOTO THOMAS COEX, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev

Les deux Russes avaient aussi croisé le fer il y a trois semaines à Monte-Carlo, quand Rublev avait gagné en route vers un premier titre dans un tournoi Masters 1000.

« Ce n’est jamais facile quand nous jouons l’un contre l’autre parce que nous nous connaissons tellement bien, a dit Khachanov, 12e au classement de l’ATP. D’un autre côté, nous savons à quoi nous attendre, mais c’est quand même un peu stressant comme situation. Nous sommes de bons amis. »

« Le bris d’égalité [à Madrid] a été crucial, a souligné Khachanov. C’était un peu comme à Monte-Carlo. Il avait gagné la première manche en bris d’égalité, puis avait pris l’avantage en deuxième manche. »

Khachanov présente un dossier de 19-0 en 2023 quand il gagne la première manche d’un match. Son prochain rival à Madrid sera Alcaraz.

Le tournoi de Rublev n’est pas terminé puisque Khachanov et lui ont atteint les quarts de finale en double. Ils affronteront Jamie Murray et Michael Venus.

Daniel Altmaier a également atteint les quarts de finale du tableau masculin de simple grâce à une victoire de 6-3, 6-0 face à Jaume Munar.

Munar en voulait à l’officiel pour une décision qui le mettait en arrière 3-0 au deuxième set. Il a contesté la décision et s’est emporté quand la décision a été maintenue.

« Je vais détruire cette machine ! Comment est-ce possible ? La marque est évidente », a-t-il vociféré.

Il s’est approché d’une personne qui pourrait être un officiel du circuit sur les abords du court et s’est obstiné avec elle au sujet du système de contestations, lui indiquant [qu’ils] « jouent pour 80 000 euros ici ».