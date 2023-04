(Madrid) Iga Swiatek a de nouveau donné l’impression que les succès venaient facilement pour elle à l’Omnium de Madrid, atteignant les huitièmes de finale grâce à une victoire de 6-3, 6-2 contre Bernarda Pera, dimanche.

Tales Azzoni Associated Press

Première au classement mondial, Swiatek a concédé un seul bris de service et a capitalisé sur quatre de ses 13 opportunités contre l’Américaine, classée 32e au monde.

Swiatek avait défait Julia Grabher par le même score lors de son premier match à Madrid. La Polonaise a gagné six duels de suite dans sa saison sur terre battue tout en ne perdant qu’une seule manche.

« Je ne dirais pas que ça a été facile », a mentionné Swiatek. « Chaque match est compliqué ici. Je suis heureuse de trouver mon rythme. Ce n’est jamais facile de jouer contre une gauchère […], mais je suis contente d’être restée disciplinée et concentrée. »

Lors de sa prochaine sortie, Swiatek se mesurera à la Russe Ekaterina Alexandrova, 16e tête de série. Alexandrova a battu la Chinoise Zheng Qinwen, 22e tête de série, en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-2.

Dans un autre match du tableau du simple féminin, l’Américaine Jessica Pegula, troisième au monde, a dû travailler plus fort pour venir à bout de Marie Bouzkova, 6-4, 7-6 (2).

Pegula a sauvé 12 des 14 balles de bris qu’elle a concédées à sa rivale.

« Ça a été un match long et éprouvant, c’est certain », a reconnu Pegula. « C’est toujours difficile de jouer contre Marie. Nous avons toujours des matchs longs et ardus. Je savais que ce serait très difficile. »

Chez les hommes, Alexander Zverev a écrasé le qualifié français Hugo Grenier 6-1, 6-0 en moins d’une heure.

PHOTO OSCAR DEL POZO, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

L’an dernier, Zverev a perdu le match ultime du tournoi aux mains de Carlos Alcaraz, qui sera son prochain adversaire dans la capitale espagnole. Plus tard dimanche, Alcaraz a battu le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 7-5.

« Aujourd’hui, je me sentais bien », a déclaré Zverev. « Peut-être que Hugo était un peu nerveux. Première fois en troisième ronde à un Masters (1000) et c’est gros pour n’importe quel joueur. En général, je suis heureux d’avoir gardé mon sang-froid et d’être passé au tour suivant. »

Zverev, qui a réussi 26 coups gagnants et réalisé six bris de service, a triomphé à Madrid en 2018 et en 2021. Il affiche un dossier en carrière de 21-3 à ce tournoi et s’est rendu au moins jusqu’aux quarts de finale à ses cinq dernières présences à Madrid.

Après un premier match difficile qui s’est terminé en trois manches contre Emil Ruusuvuori, Alcaraz s’est rendu la tâche un peu plus facile. L’Espagnol n’a été brisé qu’une seule fois.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Carlos Alcaraz

« Nous n’avions pas bien fait les choses dans ce premier match et il était clair que nous devions revenir à ce que nous connaissons, soit d’attaquer », a observé Alcaraz.

Par ailleurs, le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, a porté sa fiche à 10-1 sur la terre battue cette saison avec une victoire de 6-2, 7-5 sur Yoshihito Nishioka.

Quart de finaliste l’an dernier à Madrid, Rublev a gagné le Masters de Monte Carlo il y a deux semaines.

Au prochain tour, Rublev retrouvera son compatriote Karen Khachanov, qui a pris la mesure du favori local Roberto Bautista Agut 7-5, 4-6, 6-3.

Khachanov, 10e tête de série, a gagné les trois derniers jeux d’un match qui a duré presque trois heures.