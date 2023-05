L’Espagnol Carlos Alcaraz (notre photo) a remporté son match contre le Russe Karen Khachanov par la marque de 6-4 et 7-5.

Alcaraz et Kudermetova passent en demi-finales

(Madrid) Le champion en titre de l’Omnium de Madrid Carlos Alcaraz a survécu à un dur test face à Karen Khachanov, venant de l’arrière dans la deuxième manche pour inscrire une victoire de 6-4, 7-5 pour se tailler une place en demi-finales.

Tales Azzoni Associated Press

Alcaraz tirait de l’arrière 5-2 dans la manche ultime avant de remporter cinq jeux d’affilée pour s’assurer d’une quatrième victoire en deux manches à Madrid. Le favori a maintenant une fiche de 27-2 cette saison et il n’a perdu qu’une manche à ses 19 derniers gains. Il disputera une troisième demi-finale d’un Masters 1000 cette saison.

L’Espagnol a converti sa première balle de match après que Khachanov, 10e tête de série, eut pris le contrôle de la manche avec un bris hâtif. Le Russe a profité de deux autres balles de bris pour prendre les devants 5-1, avant qu’Alcaraz n’amorce son retour.

Alcaraz a terminé avec 31 coups gagnants. Il avait profité de sa première balle de bris pour faire 4-3 à la première manche. Il affrontera maintenant le vainqueur du duel entre la 17e tête de série Borna Coric ou le tennisman repêché Daniel Altmaier, qui disputeront leur match jeudi.

Il tente de devenir le premier joueur à mettre la main sur deux Masters 1000 cette saison, lui qui a remporté Indian Wells. Il a défendu avec ses succès ses victoires à Barcelone et Buenos Aires.

Si Alcaraz défend son sacre à Madrid, il regagnera le premier rang mondial s’il dispute au moins une ronde à Rome.

Kudermetova dans le carré d’as

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Veronika Kudermetova a atteint les demi-finales d’un tournoi WTA 1000 pour la première à l’Omnium de Madrid.

Chez les dames, Veronika Kudermetova a atteint les demi-finales d’un tournoi WTA 1000 pour la première fois de sa carrière en surprenant la troisième tête de série Jessica Pegula 6-4, 0-6, 6-4.

Classée 12e, Kudermetova a confirmé sa victoire à l’aide d’un as sur sa deuxième balle de match. Cette victoire lui permettra d’affronter la no 1 Iga Swiatek ou Petra Martic, qui se feront face plus tard mercredi, dans le carré d’as.

Il s’agit d’une quatrième victoire d’affilée en trois manches pour Kudermetova.

Pegula tentait quant à elle d’atteindre la finale du tournoi madrilène pour une deuxième fois consécutive. Elle s’était inclinée devant Ons Jabeur l’an dernier.

La Russe a atteint trois quarts de finale de tournois WTA 1000, tous en 2022, en plus de Roland-Garros. Âgée de 26 ans, la joueuse a atteint deux autres demi-finales cette année, à Adélaïde, en Australie, et Doha, au Qatar. Elle s’est amenée à Madrid sur une série de quatre revers.

Pegula a éprouvé des ennuis au service. Elle a été brisée en trois occasions à la première et à la troisième manche, tout en contraste avec le deuxième, où elle n’a eu besoin que de 22 minutes et au cours duquel Kudermetova n’a remporté que cinq échanges.

L’autre demi-finale du tableau féminin opposera la deuxième tête de série Aryna Sabalenka à Maria Sakkari, classée neuvième.