(Barcelone) Carlos Alcaraz a entamé son parcours du bon pied à l’Omnium de tennis de Barcelone, mardi, après avoir facilement disposé du Portugais Nuno Borges 6-3, 6-1.

La Presse Canadienne

L’Espagnol âgé de 19 ans tentera cette semaine de défendre avec succès un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP. Et Alcaraz s’est assuré d’envoyer un message fort à ses prochains adversaires, après avoir fait étalage de toute sa puissance contre Borges, 79e joueur au monde.

La deuxième raquette mondiale a aussi été efficace en retour de service au cours de ce duel qui a persisté pendant 63 minutes, et il a converti cinq de ses sept balles de bris pour porter sa fiche à 19-2 jusqu’ici cette saison.

« C’est toujours particulier de jouer ici ; ce n’est pas un tournoi comme les autres pour moi, a évoqué Alcaraz. Je suis chez moi, et j’ai les spectateurs qui m’encouragent. C’est toujours bien et spécial. »

Alcaraz, le favori du tournoi, a déjà triomphé à Buenos Aires et Indian Wells plus tôt cette année. Il affrontera au troisième tour son compatriote Roberto Bautista Agut, qui a pris la mesure de Bernabe Zapata Miralles 6-2, 6-2 en fin de journée sur la’Pista Rafael Nadal ».

Un peu plus tôt mardi, ça n’a pas été simple, mais Casper Ruud a obtenu son laissez-passer pour les quarts de finale en disposant de l’Américain Ben Shelton 6-2, 7-6 (1).

PHOTO JOSEP LAGO, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Norvégien a mis un terme au duel de deuxième tour au bout de 70 minutes de jeu.

Le Norvégien a mis un terme au duel de deuxième tour au bout de 70 minutes de jeu, malgré le fait que l’Américain eut effacé un déficit de 3-5 en deuxième manche pour provoquer la tenue d’un bris d’égalité. Cette victoire du troisième joueur mondial sur la terre battue catalane lui a ainsi permis de niveler sa fiche en carrière à 1-1 contre le tennisman gaucher âgé de 20 ans.

« Il a bien joué, tout comme moi d’ailleurs, a évoqué Ruud après le duel. J’ai joué un premier set irréprochable, et il a commis quelques erreurs coûteuses… Mais le deuxième set a été beaucoup plus corsé ; les échanges ont été beaucoup plus relevés.

« Ça peut devenir difficile. Au premier set tu obtiens une multitude de points sur un plateau d’argent, puis soudainement il s’est mis à être totalement étanche en défensive. C’est difficile de s’adapter à quelqu’un qui se transforme comme ça en plein match, mais je suis satisfait d’avoir conservé mon sang-froid et d’avoir connu un très bon bris d’égalité », a-t-il conclu.

Ruud a rapidement pris les commandes du match en exploitant son excellente première balle de service et son puissant coup droit, bousculant Shelton sans relâche.

Le joueur âgé de 24 ans s’est ensuite servi de son expérience – il fut finaliste de neuf tournois sur la terre battue jusqu’ici au cours de sa carrière – pour freiner la remontée de la 37e raquette mondiale en deuxième manche. Ruud a ainsi effacé quatre des cinq balles de bris offertes à son adversaire, qui ne disputait qu’un cinquième match en carrière sur cette surface de jeu.

Ruud affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre la 15e tête de série Francisco Cerundolo et l’Italien Francesco Passaro. Le Norvégien, qui avait aussi accédé à ce stade-ci de la compétition à Barcelone l’an dernier, espère pouvoir poursuivre sa lancée après avoir remporté le titre à Estoril plus tôt ce mois-ci.

Par ailleurs, Diego Schwartzman a facilement pris la mesure du Chinois Wu Yibing 6-2, 6-2. L’Argentin croisera maintenant le fer avec la quatrième tête de série, l’Italien Jannik Sinner.

Parmi les autres joueurs qui ont triomphé mardi se trouvent la 10e tête de série Alejandro Davidovich Fokina, le Belge David Goffin, l’Argentin Pedro Cachin, le Colombien Emilio Gomez, l’Italien Matteo Arnaldi, le Russe Alexander Shevchenko et l’Australien Jason Kubler.

De son côté, l’Américain Frances Tiafoe (no 5) a été surpris 6-4, 6-7 (3) et 6-4 par le Finlandais Emil Ruusuvuori en fin de programme.

Quant à l’Ontarien Denis Shapovalov, il devrait entamer son parcours à Barcelone mercredi, contre le Slovaque Jozef Kovalik.