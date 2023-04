Lennard Struff a surpris Casper Ruud par la marque de 6-1 et 7-6 (6).

Struff surprend Ruud et atteint les quarts de finale

(Monte-Carlo) Jan-Lennard Struff a accédé aux quarts de finale du Masters de tennis de Monte-Carlo jeudi après avoir surpris la quatrième tête de série Casper Ruud 6-1, 7-6 (6).

Associated Press

Struff, un joueur qualifié, a ainsi poursuivi son ascension à la suite d’une importante blessure.

L’Allemand, jadis classé 29e, a dégringolé jusqu’au 168e échelon après avoir subi une blessure à un pied l’an dernier pendant un match au Masters de Miami — une blessure qui l’a contraint à s’absenter du circuit pendant plus de deux mois.

Struff connaît un bon début de saison et a percé de nouveau le top 100 le mois dernier, mais il n’avait pas battu de joueur du top 10 mondial cette saison avant de croiser le fer avec Ruud sur la terre battue monégasque.

Son style agressif lui a permis d’obtenir 37 coups gagnants et 23 points au filet contre le Norvégien, qui a été victime de quatre bris de service.

Struff a du même coup mis un terme à la séquence de neuf victoires de Ruud sur la terre battue. Le finaliste aux Internationaux de France en 2022 a gagné ses deux derniers tournois sur cette surface de jeu : à Gstaad, en juillet, et à Estoril, la semaine dernière.

Struff croisera maintenant le fer avec le Russe Andrey Rublev, qui a défait son compatriote Karen Khachanov 7-6 (4), 6-2.

« Nous nous connaissons bien. Tout s’est joué dans la tête à la première manche. Nous n’avons pas joué du grand tennis, a raconté Rublev. Mais c’était difficile de le faire en raison du vent, qui était très puissant, et du court, qui était glissant, donc c’était difficile de hausser le niveau de jeu. »

D’autre part, Jannik Sinner, septième tête de série, est venu de l’arrière et a fait fi de sept balles de match contre lui pour renverser la 10e tête de série Hubert Hurkacz 3-6, 7-6 (6), 6-1.

La sixième tête de série Holger Rune a atteint les quarts de finale sans même devoir effectuer un seul élan avec sa raquette, puisque l’Italien Matteo Berrettini s’est retiré du tournoi à cause d’une blessure.

Sinner est sorti vainqueur d’un échange totalisant 22 coups alors qu’il tirait de l’arrière 6-5 au bris d’égalité pour demeurer dans la rencontre. Hurkacz a perdu les deux points suivants et lancé sa raquette en signe de frustration, avant de perdre totalement son sang-froid à la troisième manche.

« Je savais que j’allais avoir de la difficulté à trouver mon rythme contre lui, a évoqué Sinner au sujet d’Hurkacz. Il a été très efficace au service lors de la première manche et demie, mais lorsque je l’ai brisé pour la première fois du match, le vent a tourné. »

De son côté, le no 1 mondial Novak Djokovic affrontera un peu plus tard aujourd’hui l’Italien Lorenzo Musetti, tandis que la troisième tête de série Daniil Medvedev aura rendez-vous avec la 13e tête de série Alexander Zverev.

Rafael Nadal et le deuxième joueur mondial Carlos Alcaraz se sont retirés du tournoi la semaine dernière, tout comme le Québécois Félix Auger-Aliassime. Nadal a gagné le Masters de Monte-Carlo à 11 reprises, un record, et notamment huit fois de suite entre 2005 et 2012. Le détenteur de 22 titres du Grand Chelem en carrière est ennuyé par une blessure aux tendons fléchisseurs de la hanche gauche depuis les Internationaux d’Australie.