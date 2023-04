Coupe Billie Jean King

Les Américaines favorites en qualifications

(Paris) L’équipe des États-Unis, avec ses deux meilleures joueuses, Jessica Pegula et Coco Gauff, N.3 et 6 mondiales, paraît intouchable à domicile face à l’Autriche, dans le cadre des qualifications à la phase finale de la Coupe Billie Jean King, samedi et dimanche.