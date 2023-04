(Charleston) La favorite Jessica Pegula est passée en demi-finales à l’Omnium de Charleston, vendredi, l’emportant 6-3 et 7-6 (6) face à Paula Badosa, 12e tête de série.

Associated Press

Elle y trouvera la numéro 4 Belinda Bencic, tombeuse d’Ekaterina Alexandrova, 6-3 et 6-3.

Pegula domine la WTA avec 22 gains cette année.

Ons Jabeur, tête de série no 2, a également savouré la victoire.

Elle a écarté via forfait Anna Kalinskaya 6-0, 4-1.

Jabeur aura comme prochaine adversaire la tête de série no 3 Daria Kasatkina, qui a vaincu Madison Keys 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Jabeur n’a pas perdu une manche en trois matchs.

Elle essaiera de continuer sur cette lancée contre Kasatkina, qui a perdu son premier set de la semaine contre Keys.

« Je me sentais bien à l’entraînement avec mon équipe, a-t-elle déclaré. Jouer des matchs est toujours différent. Et je me suis dit : “OK, je vais juste me concentrer sur chaque match et voir ce qui va se passer.” »

Jabeur, cinquième au monde, a réussi quatre as et a sauvé les trois balles de bris concédées à sa rivale.

Keys était à deux jeux de se qualifier, menant 4-3 dans la deuxième manche.

« Le début de l’année a été un peu difficile, a confié Kasatkina. Je suis juste très heureuse d’être enfin dans la bonne voie. »