(Charleston) La Québécoise Leylah Fernandez a battu la Russe Evgeniya Rodina 6-3 et 6-2, mardi, accédant ainsi au deuxième tour à l’Omnium de Charleston.

La Presse Canadienne

Classée 51e à la WTA, Fernandez a signé la victoire en une heure et quart devant Rodina, 330e.

La Lavalloise de 20 ans a eu le dessus 4-1 pour les bris et 3-1 pour les as.

Sa prochaine rivale sera Paula Badosa, 12e tête de série.

L’Espagnole de 25 s’est rendue en demi-finale du tournoi en 2021.

Elle et Fernandez n’ont jamais croisé le fer.

Dimanche, Fernandez et Taylor Townsend ont été vaincues en finale du double à Miami, 7-6 et 6-2 par Coco Gauff et Jessica Pegula.

La Torontoise Katherine Sebov se trouve également au deuxième tour, après avoir battu Lauren Davis lundi.