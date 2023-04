(Charleston) Leylah Annie Fernandez a travaillé d’arrache-pied, mais ça ne l’a pas empêchée de baisser pavillon 7-5, 7-6 (6) devant Paula Badosa au deuxième tour du tournoi de tennis de Charleston, mercredi après-midi.

La Presse Canadienne

Fernandez, la 51e joueuse mondiale, a plié l’échine au bout d’une heure et 51 minutes de jeu devant la 12e tête de série. Badosa présente maintenant une fiche parfaite de 3-0 en carrière contre la Québécoise.

La Lavalloise âgée de 20 ans a été brouillonne pendant une bonne partie de la rencontre face à l’Espagnole. Elle a notamment commis un impressionnant total de sept doubles fautes, contre une seule pour Badosa. De plus, cette dernière a été plus efficace qu’elle avec sa première et deuxième balle de service.

Fernandez est certes demeurée dans le match tout au long de celui-ci, mais elle n’est jamais véritablement parvenue à percer le jeu de Badosa. La représentante de l’unifolié a d’ailleurs été limitée à deux bris de service en quatre occasions, alors que son adversaire âgée de 25 ans a converti trois de ses 10 tentatives de bris.

Badosa affrontera maintenant en huitièmes de finale la Russe Diana Shnaider, 95e au monde.

Quant à Fernandez, elle sera de retour sur le terrain un peu plus tard aujourd’hui en compagnie de l’Américaine Taylor Townsend afin d’entreprendre son tournoi de double contre les Polonaises Katarzyna Kawa et Alicja Rosolska.

D’autre part, l’Ontarienne Katherine Sebov tentera d’obtenir son billet pour les huitièmes de finale en simple en soirée face à la Suissesse Belinda Bencic, quatrième tête de série du tournoi.