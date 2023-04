Les Canadiennes Eugenie Bouchard et Carol Zhao ont été éliminées au tournoi de tennis de Bogota, en Colombie.

Alec Brideau La Presse Canadienne

Bouchard s’est inclinée en trois manches de 6-0, 6-7 (7), 6-4 contre la quatrième tête de série du tournoi, Kamilla Rakhimova.

La Canadienne a réalisé trois as et quatre doubles fautes, contre un as et trois doubles fautes du côté de Rakhimova.

Bouchard a remporté neuf jeux au service dans le match, alors que son adversaire en a gagné 13. La Canadienne n’a gagné que 39 % de ses points en premier service, et 51 % des échanges en deuxième balle.

Rakhimova, 90e au monde, a remporté presque le double de points en réceptions de service.

De son côté, Zhao a été vaincu 6-2, 6-1 par la Britannique Francesca Jones, 817e raquette mondiale.

Malgré ses deux as, Zhao a commis 11 doubles fautes, soit une de plus que Jones.

La Britannique a dominé sur son deuxième service, remportant 90 % des points dans cette circonstance. Zhao n’a remporté que 33 % des échanges sur sa deuxième balle.