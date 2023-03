(Miami) La Kazakhe Elena Rybakina a battu l’Américaine Jessica Pegula 7-6 (3) et 6-4 en demi-finales de l’Omnium de Miami, jeudi.

La Presse Canadienne

Championne de Wimbledon, la 10e tête de série a ainsi écarté la troisième tête d’affiche, grâce notamment à six bris et 11 as.

Rybakina a remporté un 13e match consécutif.

Plus tôt jeudi, Petra Kvitova a atteint les demi-finales en l’emportant 6-4, 3-6 et 6-3 devant Ekaterina Alexandrova.

La 15e tête d’affiche a ainsi battu la 18e, en deux heures et 12 minutes.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ASSOCIATED PRESS Petra Kvitova

Kvitova a atteint cette étape à Miami pour la première fois en 13 présences à l’évènement.

Championne de Wimbledon en 2011 et 2014, la Tchèque de 33 ans a eu l’avantage 2-1 pour les bris.

Kvitova a notamment pris le service de sa rivale pour s’installer aux commandes 5-3 au deuxième set.

Elle a récolté six as, dont un qui lui a permis de remporter la première manche.

Chaque joueuse a inscrit autant de coups gagnants que de fautes directes : 26 pour Alexandrova, 19 pour Kvitova.

En demi-finale, Kvitova sera opposée à la Roumaine Sorana Cirstea, 74e au monde.

Kvitova a remporté six de leurs 10 affrontements.