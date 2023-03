Denis Shapovalov prône l’égalité salariale entre les hommes et les femmes au tennis

Le tennisman canadien Denis Shapovalov est d’avis que la disparité entre les hommes et les femmes dans le tennis professionnel ne devrait pas exister.

La Presse Canadienne

Détenteur du 30e rang au classement mondial, Shapovalov a plaidé en faveur de cette notion dans son sport, mardi, dans un article publié sur le site Players Tribune.

Shapovalov dit qu’il a été motivé pour plaider en faveur de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes après avoir comparé son expérience sur le circuit ATP à celle de sa petite amie Mirjam Björklund, joueuse sur le circuit WTA.

PHOTO JAY JANNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mirjam Björklund

« Par exemple, à leur niveau Challenger, il n’y a pas de tournois avec hospitalité. Ils n’ont pas d’hébergement gratuit, alors que chez les hommes, c’est tout à fait normal », a noté Shapovalov, dans une vidéo accompagnant l’article.

« Pourquoi est-ce différent ? Cela n’a aucun sens. »

L’athlète de Richmond Hill, en Ontario, a relaté une conversation avec Björklund au cours de laquelle il avait supposé qu’elle gagnerait 7000 $ US pour une participation au tableau principal d’un tournoi WTA 250, la norme pour un évènement de cette taille sur le circuit masculin.

Elle a expliqué qu’elle ne gagnerait qu’une fraction de cette somme, plus proche de 1000 $.

« J’ai dit : “De quoi parles-tu ? Comment est-ce possible ?” », a raconté Shapovalov.

« Elle affrontait [Daria Saville], le stade était plein et elles jouaient pour 1000 $ ou quelque chose du genre pour atteindre la deuxième ronde. C’est un montant tellement petit.

« C’était un match totalement intense, la qualité était incroyable.

« Je ne comprends pas comment les hommes gagnent un match, reçoivent 25 000 $ ou quelque chose du genre et les femmes gagnent le même match, et elles touchent 1000 $, et ce sont les mêmes gens qui regardent. »

Shapovalov dit qu’il voulait prendre la parole à ce sujet avant la Journée internationale des femmes, mercredi.

L’Ontarien sera la 25e tête de série du Masters d’Indian Wells et devrait jouer son premier match vendredi.