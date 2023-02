Carlos Alcaraz et Cameron Norrie s'affronteront en finale

(Rio de Janeiro) L’Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série et no 2 mondial, s’est qualifié pour sa deuxième finale consécutive au tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro en battant le Chilien Nicolas Jarry (139e) en demi-finale, samedi.

Agence France-Presse

Le champion en titre du principal tournoi d’Amérique du Sud s’est imposé 6-7 (2/7), 7-5, 6-0, en 2 h 42 de jeu sur la terre battue du court Guga Kuerten.

Alcaraz, 19 ans, affrontera le Britannique Cameron Norrie, no 13 mondial et tête de série no 2, qu’il a battu il y a une semaine dans le match pour le titre de l’Omnium de Buenos Aires, en finale dimanche.

Norrie est venu à bout de l’Espagnol Bernabe Zapata 6-2, 3-6, 7-6 (7/3), plus tôt samedi, à l’issue d’un match très serré pour rallier la finale.

PHOTO SERGIO MORAES, REUTERS Cameron Norrie

Les cinquante places qui séparent Norrie, no 13 mondial, de Zapata, no 63, ont semblé n’être que poussière, tant les deux joueurs ont fait jeu égal pendant 2 h 29.

Idéalement lancé après une première manche largement dominée (6-2), Norrie a plié lorsque Zapata s’est rebiffé, breakant (2-0) en début de la deuxième manche avant de confirmer son avance d’un jeu blanc sur son service, puis d’égaliser (6-3, une manche partout).

Norrie et Zapata ont ensuite chacun eu des opportunités de prendre l’avantage dans la manche décisive, mais se sont neutralisés. Le Britannique de 27 ans, vainqueur de quatre tournois dans sa carrière, a ensuite usé de son expérience pour se montrer plus solide dans le bris d’égalité.

C’est finalement par une double faute que Zapata, au palmarès vierge sur le circuit ATP, a dû s’avouer vaincu 7-6 (7/3).

Avec l’Associated Press