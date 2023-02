Championnats de Dubaï

Leylah Fernandez poursuit sa route en double

(Dubaï) La Canadienne Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de double américaine Bethany Mattek-Sands ont disposé de la Brésilienne Luisa Stefani et de la Kazakhe Anna Danilina 1-6, 6-3 et 11-9 au premier tour, lundi, au Championnat de tennis de Dubaï.