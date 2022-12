Les Grecs Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari

Les États-Unis et la Grèce remportent leurs rencontres du jour

(Sydney) Les États-Unis et la Grèce ont remporté leurs rencontres respectivement face à la République tchèque et la Bulgarie après la deuxième journée de l’United Cup, nouvelle épreuve opposant des équipes mixtes et première compétition de la saison 2023 de tennis.

Agence France-Presse

Menée deux à zéro par les États-Unis après la première journée, la République tchèque a entretenu l’espoir avec la victoire de Petra Kvitova (N. 16 mondiale) contre la N.3 Jessica Pegula, 7-6 (8/6), 6-4.

Mais l’abandon sur blessure de Tomas Machac dans la deuxième manche contre Frances Tiafoe (N.19) a scellé la victoire américaine, portée à 4-1 après le double mixte.

Les Grecs, qui menaient 2-0 contre la Bulgarie après la première journée et les succès du N.4 mondial Stefanos Tsitsipas et de sa compatriote Despina Papamichail, ont assuré leur victoire dès le deuxième simple féminin, Maria Sakkari (N.6) dominant Viktoriya Tomova (N.90) 6-3, 6-2.

Plombée par le forfait de dernière minute de Nick Kyrgios, l’Australie, menée 2 à 0 après la première journée, s’est finalement inclinée contre la Grande-Bretagne, Harriet Dart (N.98) assurant le point de la victoire contre Maddison Inglis (N.180) 6-4, 6-4.

L’United Cup oppose 18 nations qui sont réparties dans six groupes (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane) avec deux rencontres se déroulant chacune sur deux jours pour chaque équipe.

Une rencontre comprend quatre simples et un double mixte pour départager les deux équipes si elles sont à égalité après les simples.

À l’issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s’affrontent et les trois vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. L’équipe non qualifiée qui présente le meilleur bilan en phase de poules complétera ce dernier carré.