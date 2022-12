La Grèce et les États-Unis bien partis après la première journée

(Sydney) La Grèce de Stefanos Tsitsipas et les États-Unis de Madison Keys mènent 2-0 respectivement face à la Bulgarie et à la République tchèque après la première journée de l’United Cup, nouvelle épreuve opposant des équipes mixtes et lançant officiellement la saison 2023 de tennis.

Agence France-Presse

Le N.4 mondial Stefanos Tsitsipas est venu à bout de Grigor Dimitrov (N.28) 4-6, 6-2, 7-6 (7/4) pour donner le premier point à son pays. Sa compatriote Despina Papamichail (N.158) a doublé la mise face à Isabella Shinikova (N.381) 3-6, 6-4, 6-1.

Les États-Unis n’ont pas fait de détails face à la République tchèque : Taylor Fritz (N.9) a balayé Jiri Lehecka (N.81) 6-3, 6-4, et a été imité par Madison Keys (N.11), intraitable face à Marie Bouzkova (N.24) 6-4, 6-3.

L’Australie, affaiblie par le forfait de dernière minute de Nick Kyrgios, a en revanche mal débuté devant son public : elle est menée 2 à 0 par la Grande-Bretagne après les défaites d’Alex de Minaur (N.24), face à Cameron Norrie (N.14) 6-3, 6-3, et de Zoe Hives (N.772), face à Katie Swan (N.145) 6-4, 6-3.

L’United Cup oppose 18 nations qui sont réparties dans six groupes (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane) avec deux rencontres se déroulant chacune sur deux jours pour chaque équipe.

Une rencontre comprend quatre simples et un double mixte pour départager les deux équipes si elles sont à égalité après les simples.

À l’issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s’affrontent et les trois vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. L’équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan en phase de poules complétera ce dernier carré.