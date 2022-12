Venus Williams participera aux Internationaux d’Australie et au tournoi d’Auckland

(Wellington) L’Américaine Venus Williams, 42 ans, va remonter le temps le mois prochain, après avoir accepté l’invitation à participer aux tableaux principaux des Internationaux d’Australie et du tournoi WTA d’Auckland, a-t-on annoncé mercredi.

Agence France-Presse

La septuple championne du Grand Chelem, dont la dernière apparition sur le terrain remonte aux Internationaux des États-Unis de septembre, alors en double avec sa sœur Serena, sera présente en simple à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avant les Internationaux d’Australie d’Australie, qui débute le 16 janvier.

Ce sera la 22e apparition de Venus Williams à Melbourne Park, où elle a fait ses débuts aux Internationaux d’Australie il y a 25 ans et a atteint la finale en 2003 et 2017.

Lors de sa dernière performance, en 2021, elle avait été éliminée au deuxième tour.

« Je suis très enthousiaste (à la perspective) de revenir à Melbourne pour participer aux Internationaux d’Australie », a déclaré Williams dans un communiqué.

« Je participe à des compétitions (en Australie) depuis plus de 20 ans maintenant et je suis impatiente de constituer davantage de souvenirs au tournoi cette année », a-t-elle ajouté.

L’ancienne numéro une mondiale a rarement joué ces dernières années, son classement international en simple ayant chuté à la 1007e place.

Elle s’échauffera pour Melbourne au tournoi d’Auckland, à partir du 2 janvier, où elle sera l’une des quatre lauréates de Grand Chelem présentes, aux côtés des anciennes championnes des Internationaux des États-Unis, la Britannique Emma Raducanu et l’Américaine Sloane Stephens, et de la championne 2020 des Internationaux d’Australie, l’Américaine Sofia Kenin.

« Je suis impatiente de jouer mon premier tournoi de la saison à Auckland », a déclaré Williams, qui avait remporté le tournoi en 2015. « Le tournoi et les admirateurs me font toujours sentir la bienvenue, et j’ai hâte d’y participer en janvier », a-t-elle confié, enthousiaste.

L’aînée des sœurs Williams a remporté 49 titres dans sa carrière, dont cinq fois Wimbledon et deux fois aux Internationaux des États-Unis