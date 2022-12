Carlos Alcaraz et Rafael Nadal

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Nadal et Alcaraz s’affronteront dans un match amical en mars

(Las Vegas) Rafael Nadal et Carlos Alcaraz relanceront leur rivalité dans le cadre d’un match amical qui se déroulera à Las Vegas le 5 mars 2023.

Associated Press

Nadal, qui est âgé de 36 ans, est le détenteur de la marque pour le nombre de titres du Grand Chelem en carrière (22). Il en a ajouté deux à sa collection la saison dernière, en triomphant aux Internationaux d’Australie en janvier et aux Internationaux de France en juin. Pour sa part, Alcaraz, qui est âgé de 19 ans, a décroché son premier titre majeur aux Internationaux des États-Unis en septembre.

Les tennismen espagnols ont conclu l’année en se partageant les deux premiers rangs du classement mondial de l’ATP : Alcaraz est le plus jeune joueur à finir une année au sommet de la hiérarchie, tandis que Nadal est le plus vieux à en terminer une au deuxième échelon. Ce sont aussi les deux premiers compatriotes à accomplir cet exploit dans le tennis masculin depuis les Américains Pete Sampras et Michael Chang en 1996.

Le match amical — surnommé, à la manière d’un combat de boxe, The Slam : Nadal vs. Alcaraz — aura lieu à l’intérieur du MGM Grand Garden Arena. Les billets seront mis en vente vendredi.

Nadal et Alcaraz se sont affrontés trois fois sur le circuit de l’ATP, chaque fois dans le cadre d’un tournoi de la série Masters 1000. Nadal mène 2-1, la seule victoire d’Alcaraz se produisant lors de leur plus récent duel, en mai, sur la terre battue de Madrid.