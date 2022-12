(Londres) La Coupe Hopman, une compétition de tennis par équipes réunissant un homme et une femme de chaque pays, renaîtra de ses cendres et sera présentée à Nice, en France, l’année prochaine.

Associated Press

La Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé mardi que les matchs se dérouleront du 19 au 23 juillet au club de tennis sur gazon de Nice. Cet évènement s’y déroulera annuellement jusqu’en 2027.

La Coupe Hopman a été présentée pour la dernière fois en 2019 à Perth, en Australie. Elle s’y déroulait annuellement depuis 1989.

Chaque affrontement comprendra un match de simple féminin, un match de simple masculin et un match de double mixte. Six pays seront de la partie en 2023 et 2024, et deux autres se grefferont au groupe à compter de 2025.