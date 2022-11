(Fort Worth) Jessica Pegula n’a remporté aucune victoire en simple à ses débuts aux Finales de la WTA, s’inclinant face à Aryna Sabalenka 6-3, 7-5 lors du dernier match de la phase de groupes, vendredi.

Associated Press

Sabalenka s’est qualifiée pour les demi-finales lorsque la Grecque Maria Sakkari (5e) a défait la Tunisienne Ons Jabeur (2e) en deux manches rapides de 6-2, 6-3.

Sakkari est restée invaincue dans la phase de groupes et elle avait déjà assuré sa place au prochain tour.

Sabalenka, âgée de 24 ans, n’avait pas encore passé la phase de groupes en deux années aux Finales de la WTA.

Pegula, troisième tête de série, était à 0-5 au classement général avant de disputer un match de double avec sa partenaire Coco Gauff, qui a perdu ses deux premiers matchs de simples.

Elles se sont associées pour devenir les premières Américaines à faire leurs débuts aux Finales de la WTA en simple et en double depuis Lindsay Davenport en 1994. Elles ont également déjà été éliminées en double.

Sabalenka (7e) n’a jamais été menée et a dominé Pegula dès le début du match. Elle a terminé avec un avantage de 26-13 sur les coups gagnants et cinq as.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS La Bélarusse Aryna Sabalenka vendredi, à Fort Worth au Texas

La puissante Sabalenka a commis trois doubles fautes dans chacun des deux bris de Pegula en deuxième manche, mais a conclu le match contre un service de sa rivale avec un revers gagnant en croisé.

Il s’agit de la quatrième victoire consécutive de Sabalenka aux dépens de Pegula depuis que l’Américaine a remporté leur premier match.

L’Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs se sont qualifiées pour les demi-finales en double grâce à une victoire de 7-6(2) et 6-3 sur les Chinoises Xu Yifan et Yang Zhaoxuan.

Le duo tchèque de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova est déjà en demi-finale et affrontera Pegula et Gauff plus tard vendredi.