Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani célèbrent leur victoire.

(Tokyo) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu mexicaine Giuliana Olmos ont disposé de la Néerlandiase Demi Schuurs et de l’Américaine Desirae Krawczyk 7-6 (6), 6-3 en demi-finales de l’Omnium Panpacifique, samedi.

Associated Press

Dabrowski, une joueuse âgée de 30 ans qui est originaire d’Ottawa, tentera de décrocher un deuxième titre de double consécutif après avoir triomphé la semaine dernière à l’Omnium de Chennai, en Inde. Elle visera aussi un troisième jusqu’ici cette saison, après celui acquis au Masters de Madrid.

La représentante de l’unifolié convoitera également un 13e titre de double en carrière, lors de la finale contre l’Américaine Nicole Melichar et l’Australienne Ellen Perez. Ces dernières ont disposé de la Russe Veronika Kudermetova et de la Belge Elise Mertens 6-3, 3-6 et 10-6 dans l’autre demi-finale.

Un peu plus tôt samedi, l’étoile montante du tennis chinois, Zheng Qinwen, a poursuivi sa séquence victorieuse en disposant difficilement de la dernière tête de série encore en lice, Kudermetova, 5-7, 6-3 et 7-6 (3) en demi-finales au Colisée Ariake.

Dans un autre duel Chine-Russie, Liudmila Samsonova a pris la mesure de Zhang Shuai 7-6 (7-4), 6-2.

Quiwen et Kudermetova, la quatrième tête de série du tournoi, ont échangé de puissants coups droits, d’immenses services et ont commis de nombreuses erreurs au cours de ce match-marathon d’un peu plus de trois heures.

Qinwen, qui avait surpris la favorite Paula Badosa au deuxième tour, a pris l’ascendant dans l’affrontement en brisant le service de Kudermetova lors du quatrième jeu. La Russe s’est toutefois accrochée et a riposté en brisant à son tour la Chinoise âgée de 19 ans lors des septième et neuvième jeux pour s’adjuger la première manche.

Il n’y a eu qu’un seul autre bris pendant le reste de l’affrontement, après que Kudermetova eut commis une erreur ouvrant la porte à Qinwen en deuxième manche.

L’intensité du match a commencé à se faire sentir chez Kudermetova après avoir pris les commandes 6-5 lors du set ultime. Elle a d’ailleurs demandé l’intervention d’une thérapeute pour un problème à un bras.

Qinwen, 36e joueuse mondiale, a ensuite servi à zéro pour mettre la table pour le bris d’égalité et les erreurs de Kudermetova, incluant une double faute à 2-5. Incapable de récupérer, la Russe a ensuite baissé pavillon.

Qinwen participera à sa première finale en carrière dimanche. Pour sa part, Samsonova a remporté deux titres cette saison et atteint le quatrième tour des Internationaux des États-Unis en août.