La « classe » de Roger Federer, sur le terrain comme en entrevue, est bien connue. Mais sachez, chers lecteurs, qu’elle perdure même à l’extérieur du champ de vision des caméras. Foi d’Eugène Lapierre.

Jean-François Téotonio La Presse

« Moi, je recevais toujours une petite note de lui à la fin de l’année pour me remercier du tournoi, raconte le directeur de l’Omnium Banque nationale au bout du fil. […] Je n’ai jamais eu ça d’autres joueurs ou joueuses. Je pense qu’il était très conscient de l’impact qu’il avait auprès des amateurs. Et comme ambassadeur de notre sport. »

Vous aurez remarqué que Lapierre parle à l’imparfait. C’est que le joueur suisse, certainement l’un des plus grands de l’histoire de son sport, a annoncé sa retraite du tennis professionnel, jeudi matin.

Après la Coupe Laver, qui sera disputée du 23 au 25 septembre à Londres, il pourra entrer officiellement dans la légende du tennis.

« Les trois dernières années m’ont présenté des défis sous la forme de blessures et d’opérations, a commenté Federer dans une publication sur ses réseaux sociaux. J’ai travaillé fort pour retrouver ma pleine santé, mais je connais les limites de mon corps. Ses messages sont clairs ces derniers temps. J’ai 41 ans, le tennis m’a traité avec plus de respect que je n’aurais pu l’imaginer, et je dois savoir quand c’est le moment de mettre fin à ma carrière compétitive. »

« Je jouerai encore au tennis dans le futur, ajoute le vainqueur de 20 titres majeurs, dont 8 à Wimbledon. Mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit de l’ATP. »

« On s’en doutait »

Cette annonce « a fait rejaillir toutes sortes de souvenirs » chez Lapierre. Même s’il convient que « ce n’était pas une grande surprise ».

Le dernier match de Federer remonte au 7 juillet 2021. Une défaite de 6-3, 7-6 (4), 6-0 contre le Polonais Hubert Hurkacz, en quarts de finale du tournoi de Wimbledon.

Peu après, Federer a été opéré afin de réparer des dégâts au ménisque et au cartilage de son genou droit — la troisième intervention chirurgicale à cette articulation en l’espace d’un an et demi.

Chez l’entraîneuse, conférencière et auteure Sévérine Tamborero, la réaction jeudi matin a été « mitigée ».

« On s’en doutait, souligne-t-elle en sortant d’un avion à l’aéroport de Vancouver. Mais en même temps, il y a des choses dont on se doute et quand ça arrive, c’est la déception, la tristesse pour notre sport. C’est de voir partir quelqu’un qui a changé l’allure du tennis. »

« Pas de répit »

Et comment.

« Il a élevé toute la notoriété de notre sport par sa domination », estime Eugène Lapierre.

« Il a développé un style de jeu où il pouvait l'emporter sur toutes les surfaces et battre à peu près n’importe qui. Il n’y a que Rafael Nadal, arrivé quelques années plus tard, qui lui a donné du fil à retordre sur terre battue. »

Lapierre note sa « finesse », ses échanges en fond de terrain « avec les meilleurs », ses « contre-attaques ».

« Aussitôt qu’il y avait une balle courte, il n’y avait pas de répit avec lui. Tu ne pouvais pas te permettre de commettre la moindre erreur. Tout ça avec un coup droit superbe, un revers à une main, une fluidité. C’est de ça dont les gens vont se souvenir. »

On demande à Sévérine Tamborero si, en tant qu’entraîneuse, elle a remarqué un avant et un après Roger Federer. Elle répond par une question.

« Est-ce qu’on a vu plus de revers à une main lorsqu’il a commencé à performer au niveau professionnel ? La réponse est oui. C’est à ce niveau-là qu’il a influencé notre sport. »

« On n’avait pas l’impression qu’il forçait sur le terrain, renchérit Eugène Lapierre. On n’avait pas l’impression qu’il avait chaud, qu’il courait. […] Il a remonté la barre pour tous les autres joueurs. »

La classe, encore

Parlez du grand Roger à n’importe quel partisan de tennis, et le mot « classe » va certainement faire partie des premiers prononcés par votre interlocuteur.

« Les Federer et Nadal sont près de quitter, relève Tamborero. Ce sont des gens de classe. Ce sont des gens qui disent merci chaque fois qu’ils sont dans un tournoi. Et qui ont redonné à leur sport, que ce soit par leur résultat ou hors du terrain. »

« Le legs qu’il laisse, c’est peut-être qu’il s’agit d’un athlète passionné, de classe, qui peut avoir du succès en respectant les autres. »

Eugène Lapierre revient sur sa dernière présence au tournoi de Montréal, en 2017.

« Il m’avait demandé s’il pouvait faire un entraînement public, rappelle le directeur du tournoi. On ne fait jamais ça. J’ai dit certainement. On a envoyé un message aux amateurs de tennis. On a rempli la moitié du stade en quelques heures pour qu’ils viennent le voir frapper des balles à la fin de la journée, comme ça. »

« Lui, il avait cette idée-là en tête. Il savait ce qu’il représentait pour notre sport. »

Mirka, « dans tous ses états »

Avec tout ce que Roger Federer a fait pour le tennis, il serait malvenu de ne pas lui rendre la pareille au moment opportun.

Son anniversaire est le 8 août. En plein pendant ce qui était la Coupe Rogers, au moment de cette anecdote racontée par Eugène Lapierre.

« Une année, on l’avait mis à l’horaire en début de soirée le jour de sa fête. Et sa femme n’était pas contente. Lui, il était sur le terrain en train de jouer un match de double au moment où l’horaire est sorti. Et Mirka demande à me voir. "Ben là, ça ne se peut pas, on a prévu aller prendre un bon repas pour sa fête avec toute l’équipe". Elle était dans tous ses états. »

Lapierre tente de l’accommoder. Malgré que l’horaire de la soirée pour les télés internationales et tous les médias soit sorti. Il va voir l’ATP pour leur demander de trouver une solution.

« Je suis dans les bureaux de l’ATP et on discute de ça. Et sur les entre-faits, Federer sort du terrain, passe la tête dans le cadre de porte et dit : "les gars, si vous pouviez faire quelque chose, j’apprécierais énormément". Il était comme ça. »

L’ATP a interverti le match de Nadal, prévu à la fin de la séance de l’après-midi, avec celui de Federer, prévu à 18 h 30. Ce qui « ne se fait jamais », souligne Lapierre.

La passation du flambeau

Serena Williams. Roger Federer. Et, probablement plus tôt que tard, Rafael Nadal. Assiste-t-on, après tant d’années de domination de leur part, à une véritable passation du flambeau ?

« On parle de la fin d’une ère, oui, juge Sévérine Tamborero. Mais il y a des jeunes qui sont en arrière. Il y a une jeune génération. »

« Est-ce qu’on va dire encore « le prochain Federer » ou « le prochain Nadal », comme on le dit avec [Carlos] Alcaraz ? Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu’il va y avoir une prochaine Serena, un prochain Federer. »

Elle rappelle le palmarès et la montagne de trophées de ces joueurs uniques dans l’histoire.

« Je ne pense pas qu’on va voir ça encore dans notre vie. »