(Montréal) Le Montréalais Gabriel Diallo a causé une forte surprise en éliminant l’Australien James Duckworth, 59e joueur mondial, au premier tour des qualifications de l’Omnium de tennis Banque Nationale, samedi.

La Presse Canadienne

Diallo, un géant de six pieds sept pouces âgé de 20 ans et classé 665e au monde, a renversé Duckworth, quatrième tête de série des qualifications, en deux manches de 6-3, 7-6 (5), aux termes d’un duel de 91 minutes.

Diallo a réussi huit as, dont six lors du premier set, qu’il a gagné en 29 minutes. Lors de cette manche initiale, il a gagné 14 points sur 15 après avoir logé sa première balle de service en jeu, et n’a fait face à aucune balle de bris.

Par ailleurs, il ne s’est créé qu’une seule chance de bris, qu’il a su exploiter, lors du sixième jeu, pour se donner une avance de 4-2.

Comme le score l’indique, la deuxième manche a été beaucoup plus serrée. Diallo a pris l’avance avec un bris au troisième jeu, mais Duckworth a ramené le match à service égal avec son seul bris du match, lors du sixième jeu.

Diallo a par ailleurs sauvé une balle de manche lors du 10e jeu, à son service.

Lors du bris d’égalité décisif, Diallo et Duckworth se sont échangé deux mini-bris chacun avant que le Montréalais ne mette fin au match en ravissant un autre point au service de son adversaire.

Diallo, qui participe au volet des qualifications après avoir reçu un laissez-passer des organisateurs du tournoi, aura l’occasion d’obtenir son billet pour le tableau principal s’il vient à bout du Français Hugo Gaston, dimanche.

Gaston, classé 74e à l’ATP et huitième tête de série des qualifications, a atteint le deuxième tour quand son rival, Michael Mmoh des États-Unis, a abandonné après avoir perdu les trois premiers jeux du set initial.

La victoire de Diallo a été la seule parmi les cinq premiers Canadiens à avoir foulé les courts du stade IGA samedi.

Le Montréalais Jaden Weekes s’est notamment incliné 6-3, 6-4 face à l’Allemand Daniel Altmaier.

Weekes, qui est âgé de 17 ans et classé 21e chez les juniors, a forcé la 79e raquette mondiale à puiser dans ses réserves lors d’un duel de 87 minutes.

Le Torontois Kelsey Stevenson a aussi perdu en deux manches, 6-3, 6-1 contre le vétéran italien Fabio Fognini, tout comme Liam Draxl, qui a baissé pavillon 6-4, 6-2 face au Japonais Taro Daniel.

Enfin, le Montréalais d’adoption Juan Carlos Aguilar, 963e au classement de l’ATP, a forcé le Français Arthur Rinderknech, 69e mondial, à passer près de trois heures sur le terrain, avant de finalement s’incliner 3-6, 7-6 (8), 4-6.

Plus tard samedi, le Torontois Steven Diez affrontait l’Australien Alexei Popyrin.

La première ronde du tableau principal commencera lundi et la finale du tournoi sera disputée dimanche prochain, le 14 août.