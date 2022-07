Novak Djokovic et Serena Williams sont officiellement inscrits aux Internationaux des États-Unis, ont annoncé les organisateurs mercredi, mais ça ne veut pas dire qu’ils participeront au tournoi – dans le cas du Serbe, il serait exclu, en date d’aujourd’hui, en vertu de son statut vaccinal contre la COVID-19.

Howard Fendrich Associated Press

Les inscriptions en simple sont une simple formalité, et elles incluent tous les joueurs qui sont admissibles en vertu des récents classements mondiaux de l’ATP et de la WTA.

Williams est inscrite sur cette liste en vertu d’une exemption spéciale qui lui a été attribuée puisqu’elle s’est absentée du circuit professionnel féminin très longtemps à cause d’une blessure ; son premier match en 2022 s’est produit le mois dernier à Wimbledon, lorsqu’elle s’est inclinée au premier tour devant Harmony Tan.

Questionnée à savoir si elle souhaitait toujours poursuivre sa carrière, l’Américaine âgée de 40 ans a déclaré qu’elle l’ignorait. Quand on lui a demandé si elle comptait participer aux Internationaux des États-Unis, où elle a remporté six de ses 23 titres du Grand Chelem en carrière, Williams a répondu : « Il y a de toute évidence une source supplémentaire de motivation afin de m’améliorer et de performer chez moi ».

Elle avait raté le tournoi qui se déroule à Flushing Meadows l’an dernier après s’être blessée à une jambe à Wimbledon.

De son côté, Djokovic, qui est âgé de 35 ans, a raté les Internationaux d’Australie en janvier dernier après avoir été expulsé du pays en raison de son statut vaccinal. Il a toujours dit qu’il ne recevrait jamais de vaccin contre la COVID-19 simplement dans l’objectif de participer à des tournois de tennis.

Les États-Unis refusent tous les visiteurs qui ne sont pas vaccinés, ce qui explique pourquoi le « Djoker » a raté le tournoi d’Indian Wells, en Californie, et celui de Miami, plus tôt cette saison. De plus, il brillera par son absence le mois prochain au tournoi de Cincinnati, et pourrait devoir rater les Internationaux des États-Unis, qui commenceront le 29 août.

Dans son communiqué dévoilant les inscriptions au tournoi, l’U. S. Tennis Associated a dit : « Les Internationaux des États-Unis n’ont pas de politique vaccinale spécifique aux joueurs, mais le tournoi respectera la position du gouvernement américain au sujet des visiteurs qui ne sont pas vaccinés ».

Après sa victoire à Wimbledon, où il a vaincu l’Australien Nick Kyrgios en finale, Djokovic a mentionné qu’il « adorerait » participer aux Internationaux des États-Unis, avant d’ajouter : « Je ne prévois pas me faire vacciner ».