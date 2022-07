Après Serena Williams et Sara Sorribes Tormo, Harmony Tan a défait Katie Boulter en deux manches.

(Wimbledon) Que ses adversaires soient les favorites du tournoi ou les favorites de la foule, Harmony Tan continue de les évincer du tournoi de Wimbledon.

Chris Lehourites Associated Press

Il y a d’abord eu Serena Williams, détentrice de sept titres en carrière sur la pelouse du All England Club. Puis, la 32e tête de série, Sara Sorribes Tormo. et samedi, la Britannique Katie Boulter est devenue sa plus récente victime.

« Je crois que j’aime le gazon, a dit Tan, qui a enchaîné trois victoires de suite pour la première fois de sa carrière. J’adore mettre de l’effet dans mes balles, effectuer des volées, tout ça. »

La Française, qui n’est pas une tête de série, participe au tournoi de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Elle a pris part aux Internationaux de France à quatre reprises, où elle n’a atteint le deuxième tour qu’une seule fois. Elle a aussi participé aux Internationaux d’Australie cette année, où elle a de nouveau accédé au deuxième tour. Puis, aux Internationaux des États-Unis, elle s’est inclinée au premier tour en 2018 — sa seule présence en carrière à Flushing Meadows.

Samedi, Tan a sèchement vaincu Boulter 6-1, 6-1 sur le court no 2. Elle n’a pas été confrontée à la moindre balle de bris, et a converti cinq des 10 qu’elle a obtenues.

Tan affrontera au prochain tour la gagnante du duel entre les Américaines Coco Gauff et Amanda Anisimova, qui s’affronteront samedi en lever de rideau des activités sur le court central.

Par ailleurs, la championne des Internationaux de France, Iga Swiatek, a rendez-vous avec la Française Alizé Cornet sur le court no 1. La Polonaise est la favorite à Wimbledon et tentera de poursuivre sa série record de 37 victoires.

De son côté, la détentrice de deux titres en carrière à Wimbledon, Petra Kvitova, foulera le court central après le duel Gauff-Anisimova. Puis, l’Espagnol Rafael Nadal, un autre double champion au All England Club, affrontera l’Italien Lorenzo Sonego.

Enfin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire australien John Peers croiseront le fer au deuxième tour du tournoi de double mixte avec la Néerlandaise Demi Schuurs et l’Uruguayen Ariel Behar, sur le court no 15.