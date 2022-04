Le Canada est devenu l’un des modèles de réussite sur la scène tennistique internationale. L’équipe nationale aura la chance de le prouver une fois de plus lors d’une rencontre de qualification de la Coupe Billie Jean King, ce week-end, à Vancouver.

Nicholas Richard La Presse

Cette compétition regroupant les meilleures joueuses de la planète est le tournoi féminin par équipes le plus important au monde. Le Canada jouera ce vendredi et samedi, au Pacific Coliseum.

La formation canadienne, dirigée par Heidi El Tabakh, affrontera la Lettonie. Cette équipe sera notamment privée de la championne en Grand Chelem Jelena Ostapenko, qui excelle tant en simple qu’en double, mais qui a annoncé son désistement en début de semaine en raison d’une blessure. Elle était la seule des quatre joueuses lettones qui était classée dans le top 200.

De son côté, Tennis Canada fonde énormément d’espoir en Leylah Annie Fernandez. À 19 ans, la Québécoise est 21e mondiale. Néanmoins, l’unifolié pourra aussi compter sur une équipe équilibrée et polyvalente.

Rebecca Marino

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Rebecca Marino

Classement en simple : 111e

Classement en double : 172e

Âge : 31 ans

Lieu de naissance : Toronto

Rebecca Marino vivra un grand moment d’émotion lors de son premier match, puisqu’elle jouera chez elle, à Vancouver, devant parents et amis. « Ils m’ont promis d’être très bruyants », a-t-elle précisé en riant.

Gagnante d’un titre cette saison, Marino jouera un rôle unique au sein de cette jeune formation canadienne. Elle est la joueuse la plus expérimentée de l’équipe. Son expérience dans les compétitions internationales sera forcément un atout majeur. Elle croit aussi que ses coéquipières sauront jouer à la hauteur de l’évènement : « Il y a énormément de fierté à l’idée de représenter le Canada. Tu veux toujours faire de ton mieux, surtout en équipe. Tu veux rendre tout le monde fier, tu veux jouer pour plus grand que toi-même. »

Selon Marino, l’équipe canadienne se complète bien. Elle est heureuse de savoir qu’elle pourra s’appuyer sur ses coéquipières au besoin. Elle prend aussi son rôle de leader à cœur, et même si elle compte plus d’expérience, elle veut aussi pouvoir apprendre des autres membres de l’équipe.

« Ce qui rend cette équipe spéciale, c’est la connexion que l’on a et l’expérience de jeu ultradifférente que nous avons. C’est une grande richesse. »

Gabriela Dabrowski

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Gabriela Dabrowski

Classement en simple : 949e

Classement en double : 9e

Âge : 30 ans

Lieu de naissance : Ottawa

Gabriela Dabrowski est l’une des meilleures joueuses de double au monde. Elle sait que son talent dans ce format de jeu est un atout considérable pour la formation canadienne. À la veille d’une place parmi les rondes finales, Dabrowski ne veut pas regarder trop loin devant. Les qualifications à Vancouver sont « une étape cruciale ».

Le fait de disputer ces rencontres dans « l’une des plus belles villes du monde » n’est pas la seule cause expliquant la fébrilité que ressent la Canadienne. C’est plutôt de pouvoir partager cette expérience avec ses coéquipières, qu’elle ne se gêne pas de louanger, par ailleurs.

« Tout le monde veut gagner. L’important, c’est de bien jouer et de se soutenir quand ça compte le plus. […] Nous sommes toutes des professionnelles et nous sommes en mesure de pouvoir bien nous préparer en vue de ce genre de compétition. »

L’expérience et le palmarès de Dabrowski en double procurent certainement un avantage à l’équipe canadienne dans cette facette du jeu. « Sachant que je vais pouvoir jouer avec n’importe laquelle de ces filles, ça nous donne beaucoup de chances, notre équipe pourrait être très forte. Le Canada est chanceux d’avoir autant de talent. »

Carol Zhao

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Carol Zhao

Classement en simple : 285e

Classement en double : 393e

Âge : 26 ans

Lieu de naissance : Chongqing (Chine)

Carol Zhao aura le bonheur de jouer à la maison pour la première fois en presque cinq ans. L’athlète de 26 ans n’est peut-être pas la joueuse la plus expérimentée, mais il est évident que ses années passées à évoluer dans la NCAA, à l’Université Stanford, seront un atout dans cette compétition par équipes.

À son avis, le plus grand avantage de l’équipe canadienne sera de jouer à domicile : « La chimie est vraiment importante. Une chance qu’on s’entend toutes vraiment bien. On sait ce qu’on doit faire. Tout le monde veut faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Donc la chimie est importante, mais il faut prendre conscience de l’environnement et en tirer profit. »

Le fait de pouvoir jouer sous la bannière de la Coupe Billie Jean King est aussi un immense honneur pour Zhao. King en a tellement fait pour le tennis féminin. Il s’agit d’une belle manière de lui rendre hommage.

« C’est un peu comme une Coupe du monde. C’est une belle occasion de représenter ton pays, ce qu’on n’a pas la chance de faire très souvent. Puis, tout ce que Billie Jean King a fait pour le tennis féminin est immense et elle a laissé tout un héritage. »

Françoise Abanda

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Françoise Abanda

Classement en simple : 471e

Âge : 25 ans

Lieu de naissance : Montréal

Françoise Abanda a l’habitude des rendez-vous internationaux. Elle se plaît à porter les couleurs de l’unifolié et elle a connu du succès précédemment dans ce genre de conditions.

La Québécoise raffole de ce genre de compétitions, puisque ça lui permet d’explorer une autre facette de son sport : « Normalement, on joue toujours des tournois individuels, donc ça amène un esprit d’équipe et ça amène la volonté de gagner pour son pays. »

Par ailleurs, elle est ravie que la compétition puisse se tenir au Canada. Le tennis est en plein essor d’un océan à l’autre et il s’agit d’une sublime occasion de mettre au premier plan le tennis féminin : « C’est valorisant de participer à la BJK Cup. C’est un honneur et ça fait aussi plaisir à tous les fans de tennis de savoir qu’il y a des athlètes qui veulent se battre pour les couleurs du Canada. »