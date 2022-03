(Rome) Le tennisman italien Matteo Berrettini, N.6 mondial, a annoncé mardi avoir subi « une petite opération » à la main droite, après avoir dû renoncer à participer au tournoi de Miami.

Agence France-Presse

« Mon équipe et moi avons parlé avec des médecins et des spécialistes. Après divers contrôles et examens, nous avons décidé de faire une petite opération pour garantir un rétablissement rapide et complet », a écrit le joueur sur Instagram.

« Aujourd’hui (mardi), je me suis soumis à l’opération et cela s’est très bien passé », a ajouté le demi-finaliste du dernier Open d’Australie, précisant que les discussions étaient en cours pour établir son calendrier de retour sur les courts.

Avant de renoncer à Miami, Berrettini avait déjà dû abandonner en février lors du tournoi d’Acapulco pour fatigue.