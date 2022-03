(Miami) Leylah Annie Fernandez s’est inclinée 6-4, 7-6 (3) devant la Tchèque Karolina Muchova au deuxième tour de l’Omnium de tennis de Miami, jeudi.

La Presse Canadienne

Fernandez, 18e tête de série du tournoi, a plié l’échine au bout de deux heures et 13 minutes de jeu sur le court de ciment floridien. Il s’agissait du premier duel entre les deux joueuses en carrière sur le circuit de la WTA.

La Lavalloise a décoché deux as, commis trois doubles fautes et elle a converti trois de ses 10 balles de bris contre Muchova. En revanche, son adversaire a réussi trois as et effectué quatre doubles fautes, en plus d’obtenir quatre bris en 10 opportunités.

Ce fut donc une deuxième défaite d’affilée pour Fernandez en simple, après celle encaissée en huitièmes de finale de l’Omnium d’Indian Wells, contre l’Espagnole Paula Badosa.

La Québécoise âgée de 19 ans a subi le même sort que sa compatriote Rebecca Marino, qui s’était inclinée 3-6, 6-2 et 6-1 au premier tour devant la Tchèque Katerina Siniakova la veille à Miami. Fernandez avait obtenu un laissez-passer au premier tour.

Muchova, 74e joueuse mondiale, croisera le fer au prochain tour avec la gagnante du duel entre la Japonaise Naomi Osaka et l’Allemande Angelique Kerber, deux ex-nos 1 mondiales.

Du côté masculin, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov doivent entreprendre leur parcours en simple vendredi.