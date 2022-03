(Indian Wells) Gabriela Dabrowski et Giuliana Olmos ont accédé aux demi-finales du double à Indian Wells, mardi, l’emportant 6-2, 2-6 et 10-7 devant les Roumaines Irina Camelia-Begu et Monica Niculescu.

La Presse Canadienne

La paire canada-mexicaine a accompli le boulot en 77 minutes.

Dabrowski et Olmos sont les cinquièmes têtes de série.

L’autre paire, avec un Canadien en lice, n’a pas bénéficié du même sort.

Un peu plus tard en soirée, Denis Shapovalov et son coéquipier indien, Rohan Bopanna, ont baissé pavillon en trois manches contre le tandem de vieux routier composé du Mexicain Santiago Gonzalez et du Français Édouard Roger-Vasselin 4-6, 6-4 et 4-10, en huitièmes de finale.

Ils se sont inclinés en une heure 27 minutes.

Shapovalov et son partenaire ont brillé avec 10 as contre seulement un pour leurs rivaux, mais en contrepartie ils ont commis neuf doubles fautes comparativement au trois faite par leurs adversaires.

Gonzalez et Roger-Vasselin croiseront le fer avec le duo russe de Aslan Karatsev et Andrey Rublev en quarts de finale.

À 21 h, La Québécoise Leylah Fernandez affrontera l’Espagnole et championne en titre Paulina Badosa.

La Lavalloise est 18e tête de série, l’Espagnole la cinquième.

Iga Swiatek, troisième tête de série, a prévalu 4-6, 6-2 et 6-3 aux dépens d’Angelique Kerber.

Polonaise, Swiatek a triomphé à Roland-Garros en 2020.

Septième tête d’affiche, Andrey Rublev jouera également en soirée, face à Frances Tiafoe.