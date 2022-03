Aleksandra Wozniak a connu une très belle carrière au tennis, elle qui s’est hissée jusqu’au 21e rang mondial. Et aujourd’hui, elle veut redonner.

Michel Tassé La Voix de l'Est

C’est ainsi que l’ancienne joueuse vient de dévoiler les grandes lignes d’un très beau projet, le programme des Futurs As. Les Futurs As, ce sont ces jeunes de 3 à 17 ans, issus de milieux défavorisés, qui recevront gratuitement des cours offerts par des entraîneurs certifiés, parfois de Wozniak elle-même, et de l’équipement.