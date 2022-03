(Indian Wells) Le Canadien Vasek Pospisil s’est incliné en qualification à Indian Wells, mercredi, alors que l’Australien Thanasi Kokkinakis a gagné 7-6 (5), 7-5.

La Presse Canadienne

Pospisil est classé 129e à l’ATP, Kokkinakis 97e.

L’Australien a signé 12 as, six de plus que le Britanno-Colombien.

Pospisil a commis cinq des huit doubles fautes de la rencontre.

Kokkinakis a eu le dessus 3-2 pour les bris.

En double, Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et Giuliana Olmos, du Mexique, ont gagné 6-3 et 6-2 devant Kveta Peschke et Tereza Mihalikova.

Elles ont battu la Tchèque et la Slovaque en une heure et trois minutes.

En simple, les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont un laissez-passer jusqu’en deuxième ronde.

Auger-Aliassime est la neuvième tête de série, Shapovalov la 13e.