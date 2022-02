(Monaco) « Si Djokovic est en règle par rapport aux conditions sanitaires exigées par le gouvernement (français), on sera ravi de l’accueillir », a annoncé mercredi Zeljko Franulovic, directeur du Tournoi Masters 1000 de tennis de Monte-Carlo, prévu du 9 au 17 avril.

Agence France-Presse

À la question de savoir si Novak Djokovic, actuel N.1 mondial, disputerait le prochain tournoi de Monte-Carlo, Zeljko Franulovic, son directeur, a précisé que le Serbe devrait pour cela être « en règle ».

« Pour entrer en France, la première règle est d’être vacciné », a-t-il poursuivi en marge de la présentation du tournoi mercredi dans un hôtel monégasque.

« Le protocole ATP, a-t-il ajouté, offre aussi la possibilité de fournir un certificat de contamination à la COVID-19 un mois avant le début de la compétition. D’après ce que je sais, Djokovic n’est pas vacciné actuellement. Dès qu’il sera en règle, on l’accueillera les bras ouverts. »

« On a échangé avec tous les joueurs, a poursuivi Franulovic. Tous sont vaccinés, sauf lui pour le moment. On ne peut pas se mettre dans sa peau pour savoir ce qu’il veut faire. Sa participation déprendra de lui. »

Le finaliste de Roland-Garros 1970 aimerait pouvoir « dire que Djokovic sera là à 100 % ». « Mais, c’est sa décision, a-t-il lancé. C’est facile de dire que le tournoi est plus fort qu’un joueur. Mais on aimerait que Novak soit là. Il aime le tournoi et on l’aime bien. Cela dit, je ne pense pas que le tournoi souffrirait de son absence. Car elle sera expliquée. »

Lui voit « tous les joueurs du top 10 mondial présents, sauf Roger Federer, toujours blessé, et sur qui, sauf miracle, on ne pourra pas compter ».

La liste définitive des joueurs inscrits pour le tournoi, qui devrait accueillir 135 000 personnes, sera close le 14 mars et le tirage au sort du tableau final se déroulera le 8 avril.

Quant à Djokovic, il a prévu de revenir à la compétition à Dubai, du 21 au 26 février. « C’est une très bonne nouvelle, a estimé le président de l’ATP Andrea Gaudenzi, également lors de la présentation du tournoi de Monte-Carlo. On le veut en forme et heureux pour jouer à nouveau au tennis. C’est notre N.1 mondial. »

Le Monte-Carlo Country Club, où se déroule le tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, se situe en réalité sur la commune française de Roquebrune-Cap Martin, à la lisière nord-est de la Principauté.