Un roman-savon que l’on croyait interminable… et pourtant. Près de deux semaines après le début de la controverse entourant l’arrivée de Novak Djokovic en sol australien et l’annulation de son visa par la douane locale, le juge a tranché dimanche matin : le Serbe est expulsé et il ne pourra donc pas prendre part aux Internationaux d’Australie.

Nicholas Richard La Presse

C’est lors du deuxième procès en une semaine du meilleur joueur au monde que la cour a finalement pris la décision de l’expulser.

D’office, le juge assigné a expliqué que le dossier était important et que ça concernait la « conservation de la vie et de la santé de la communauté. »

Au cours du procès, qui a duré de longues heures, les avocats du clan Djokovic ont plaidé le fait que depuis le début de la controverse, il n’y avait pas eu de débordements ou de manifestations antivax ingérables. Ils ont aussi appuyé leur discours sur le fait que les partisans du Joker étaient modérés et que le gouvernement, ainsi que les organisateurs du tournoi, ne devaient pas craindre pour l’ordre public. La présence du champion n’a jamais provoqué de problèmes dans les autres tournois auxquels il a participé auparavant, a soutenu son clan. L’avocat principal de Djoko a aussi expliqué que si son client était expulsé, ça motiverait encore davantage les foudres des gens s’opposant au vaccin et que la paix pourrait être menacée. Ainsi, garder Djokovic en Australie maintiendrait l’ordre.

Toutefois, de nombreuses vidéos et beaucoup de témoignages ont circulé sur le fait que des partisans de groupes antivax ont organisé des manifestations assez revendicatrices au cours du week-end, inscrivant donc en faux les propos de l’avocat de Djokovic.

L’avocat du gouvernement australien, Stephen Lloyd, a bien expliqué la situation, ainsi que le contexte, et a misé particulièrement sur ce qui, ultimement, pose un problème : le fait que Novak Djokovic ne soit pas vacciné. M. Lloyd a rappelé et a mis en lumière des propos que Djokovic a tenus, notamment dans différents médias, qui s’opposaient au vaccin et à la pandémie, avant même qu’un premier vaccin ait été développé et mis en marché.

Plusieurs ont craint que des débordements et des affrontements aient lieu si le Serbe était resté en Australie. Selon un sondage du média australien The Age paru samedi, 71 % des Australiens ne voulaient pas que l’athlète demeure en Australie, considérant son statut. Et 14 % ont répondu qu’il devait jouer et 15 % se sont abstenus de répondre à la question.

Rappel des faits

Depuis le début de la pandémie, Novak Djokovic a toujours refusé de confirmer ou d’infirmer le fait qu’il était vacciné. Il y a plusieurs mois, lorsque les organisateurs des Internationaux d’Australie que tous les joueurs allaient devoir être vaccinés pour jouer, tout le monde s’est dit que le Serbe n’aurait finalement pas le choix de recevoir ses doses. Par contre, au début de janvier, Djokovic a reçu une dérogation médicale de la part du tournoi pour pouvoir participer au tournoi sans être vacciné. Il n’en fallait pas plus pour soulever un immense tollé en Australie et sur la planète tennis.

Ainsi, il y a plus d’une semaine, celui qui a remporté 20 titres grand chelem est débarqué à l’aéroport de Melbourne, mais la douane a refusé de le laisser passer. Elle a annulé son visa, parce que selon la loi australienne, tous les visiteurs doivent être vaccinés. Ce qui n’est pas le cas de Djoko.

Le clan de Djokovic a donc fait appel et l’athlète de 34 ans a été mis en isolement dans un hôtel de Melbourne, le temps que son dossier passe devant la cour australienne. Lundi, le juge Anthony Kelly a décidé que le Serbe avait le droit de disputer les Internationaux d’Australie, selon certaines conditions.

Djoko a donc pu s’entrainer, comme les autres joueurs, jusqu’à ce que les choses se corsent, mercredi soir, lors du tirage et du dévoilement du tableau principal. La diffusion en direct était bien commencée, les organisateurs avaient placé chaises et tables pour accueillir les responsables du tournoi, mais la diffusion a soudainement pris fin. Sans explication. Il n’a fallu que quelques secondes sur Twitter pour que différents journalistes affectés à la couverture du tournoi annoncent que la séance allait être reportée de quelques minutes. Finalement, les autorités gouvernementales ont rendu public le fait que le premier ministre allait tenir une conférence de presse imminente pour une annonce en lien avec le tournoi, mais en vain. Il ne s’agissait que d’une vulgaire et banale mise au point sur l’état des lieux et de la progression de la pandémie en Australie. Le tirage a donc eu lieu quelques heures plus tard et Novak Djokovic figurait en haut du tableau, comme première tête de série.

Djokovic aurait pu décider lui-même de se retirer du tournoi avant le dévoilement du tableau principal. Chose qu’il n’a pas faite. Il y a eu des signes annonciateurs plus tôt dans la journée, toutefois, que Djoko n’allait finalement pas pouvoir prendre part au tournoi. Son entraînement qui devait durer deux heures a été arrêté de manière impromptue après seulement 30 minutes. On ne sait toujours pourquoi ça s’est déroulé ainsi. Chose certaine, Novak était libre, à ce moment.

Par contre, comme nous n’en sommes pas à un rebondissement prêt dans cette histoire, le ministre de de l’Immigration de l’Australie, Alex Hawke, a à nouveau annulé le visa de Djokovic vendredi, une décision qu’il a prise dans « l’intérêt du public ».