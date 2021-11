Daniil Medvedev a mis plus de deux heures et demie pour venir à bout d’Alexander Zverev, mardi.

(Turin) Invaincu en deux matchs à Turin, le champion en titre Daniil Medvedev a accédé aux demi-finales des Finales de l’ATP, mardi, en l’emportant devant le champion du tournoi en 2018, Alexander Zverev.

Associated Press

Medvedev, qui a obtenu son premier titre majeur en carrière à New York, en septembre, a mis plus de deux heures et demie pour venir à bout de Zverev 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6). Il a rejoint l’Allemand au premier rang de l’ATP avec 56 victoires cette saison.

« C’est certainement l’un des matchs à se souvenir, a reconnu Medvedev. Quand vous gagnez 8-6 au bris d’égalité du troisième set, alors que c’était 4-2 pour lui, je me suis dit, s’il sert quelques as, c’est fini. J’ai fait 6-4 et j’ai pensé, OK c’est mon moment maintenant. Puis, il est revenu à 6-6… C’est une sensation incroyable. Il n’y a pas grand-chose à dire sur le match, sinon incroyable. »

Plus tard mardi, l’Italien Jannik Sinner a défait le Polonais Hubert Hurkacz 6-2 et 6-2, grâce notamment à deux bris à chaque set.

Sinner, qui n’est âgé que de 20 ans, remplaçait son compatriote Matteo Berrettini. Ce dernier avait dû lancer la serviette contre Zverev dimanche, en raison d’une blessure à l’abdomen. Il s’est finalement retiré du tournoi.

Au lieu de signer son nom sur la lentille d’une caméra de télévision, comme le font la plupart des gagnants, Sinner a écrit : « Matteo, tu es une idole ».

« Je joue ce tournoi pour Matteo », a déclaré Sinner, émotif, lors de l’entrevue qu’il a accordée sur le court après le match.

Sinner a plus tard indiqué qu’il avait appris qu’il allait remplacer Berrettini quatre heures avant le début du match.

« Tout s’est passé vraiment rapidement, honnêtement », a relaté Sinner.

« Vers 17 h, j’ai appris que j’allais jouer. Matteo m’a envoyé un message disant “va t’échauffer, bonne chance et amuse-toi !” Il est une personne incroyable, en plus d’être un grand joueur. »

Une bataille

Aidé par la surface rapide du Pala Alpitour, Medvedev a décoché 14 as, contre 18 pour l’Allemand.

Medvedev a dû lutter dès le départ, et il a évité trois balles de bris à ses deux premiers jeux au service. Il a ensuite brisé Zverev pour prendre les commandes de la manche 3-0. Le no 2 mondial a scellé l’issue du premier set en décochant un revers sublime le long de la ligne.

Medvedev semblait se diriger vers la victoire en deuxième manche après n’avoir concédé que deux points à ses cinq premiers jeux au service. Zverev s’est toutefois accroché et a préservé trois balles de bris pour provoquer la tenue d’une manche ultime.

Pendant la troisième manche, Medvedev a dû sauver une balle de bris pour empêcher Zverev de servir pour le match, et il a gagné le bris d’égalité sur sa troisième balle de match — lorsque l’Allemand a frappé son revers directement dans le filet.