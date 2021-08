Stefanos Tsitsipas et Andy Murray

(New York) Stefanos Tsitsipas, 3e joueur mondial et un des prétendants aux Internationaux des États-Unis, s’est qualifié pour le 2e tour en battant difficilement l’Écossais Andy Murray 2-6, 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 6-4, lundi à New York.

Agence France-Presse

Le choc intergénérationnel offert par le tirage au sort a tenu toutes ses promesses à Flushing Meadows, tant Murray, lauréat du tournoi en 2012, a chèrement vendu sa peau, prouvant qu’il valait mieux que la 112e place à laquelle il est tombé ces dernières années, longtemps plombé par une blessure à la hanche.

L’Écossais a démarré tambour battant en s’adjugeant le premier set et s’est même créé deux balles pour remporter le second. Mais lors du bris d’égalité, il est légèrement sorti de son match après une glissade, sa chaussure droite ayant perdu de l’adhérence sur le ciment du court Arthur Ashe. Le joueur a vainement réclamé une nouvelle paire, qui n’est jamais venue, et s’en est pris à son équipe.

Frustré, Murray a su transformer la frustration de façon positive au 3e set, qu’il a remporté en jouant encore mieux que son adversaire. Mais Tsitsipas ne s’est pas affolé et après s’être fait manipuler la voûte plantaire droite par un soigneur, il a peu à peu pris le dessus dans les échanges, quand Murray marquait le coup physiquement malgré une envie d’en découdre qui semblait décuplée.

Las, la logique a finalement été respectée et le Grec de s’imposer, tandis que son adversaire ne décolérait pas à la fin du match en s’exclamant plusieurs fois « c’est une put… de blague ! ».

« Rien n’a été facile aujourd’hui, j’ai dû faire des sacrifices sur le court pour revenir, mais je l’ai fait dans une ambiance qui était super », a réagi à chaud Tsitsipas qui affrontera au prochain tour le Français Adrian Mannarino (44e).

Andrey Rublev avance

Le Russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial, a réussi une entrée en matière solide en se qualifiant 6-3, 7-6 (7/3), 6-3 pour le deuxième tour aux dépens du vétéran Ivo Karlovic.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Andrey Rublev

Face au gros serveur croate, issu des qualifications et plus vieux joueur du circuit à 42 ans, Rublev a fait parler sa puissance dans les échanges et il est parvenu à lui prendre deux fois l’engagement, tout en se montrant très solide sur le sien, notamment lors du jeu décisif de la deuxième manche.

Le Russe de 23 ans, deux fois quart de finaliste à Flushing Meadows (2017, 2020) et finaliste il y a deux semaines au Masters 1000 de Cincinnati, est un des rivaux potentiels de Novak Djokovic, qui tentera de réussir le Grand Chelem calendaire (remporter les quatre tournois majeurs la même année), ce qui n’a plus été fait depuis 1969 par Rod Laver.

Rublev sera opposé au 2e tour à l’Australien James Duckworth ou à l’Espagnol Pedro Martinez.

Ugo Humbert éliminé d’entrée

Ugo Humbert, 26e mondial, a été éliminé dès le premier tour, battu 1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4 par l’Allemand Peter Gojowczyk (141e) issu des qualifications et qui crée la première surprise du tournoi.

C’est une grosse contre-performance concédée par le Français, qui était tête de série (N.23).

Il a pourtant démarré fort son match en imposant son jeu dans la première manche, mais son adversaire a répondu de la même manière aux deuxième et troisième sets, à sens unique.

Humbert a semblé reprendre l’ascendant en égalisant à deux manches partout, mais bien qu’étant sous pression Gojowczyk a su lui prendre son engagement dans la 5e et a su conserver le sien jusqu’au bout, grâce à un bon service.

L’Allemand affrontera au 2e tour Dusan Lajovic.

L’Argentin, Diego Schwartzman, 11e mondial et le Canadien Félix Auger-Aliassime (15e) ont également accédé au deuxième tour, contrairement à John Isner (22e) surpris d’entrée par son compatriote Brandon Nakashima (84e) issu des qualifications qui a réussi, fait rare face à ce gros serveur, à s’imposer en remportant deux jeux décisifs 7-6 (9/7), 7-6 (8/6), 6-3.

Finaliste à Flushing Meadows en 2017, Kevin Anderson a peiné pendant 4 h 22, mais il est venu à bout de Jiri Vesely en cinq sets de 7-6 (1), 4-6, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4).

L’Américain Brandon Nakashima a surpris son compatriote John Isner 7-6 (7), 7-6 (6), 6-3 pour progresser dans le tournoi.

Jo-Wilfried Tsonga déclare forfait avant son premier match

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jo-Wilfried Tsonga

Jo-Wilfried Tsonga, blessé au mollet droit, a été contraint de déclarer forfait avant son entrée en lice aux Internationaux des États-Unis, lundi, où il devait affronter le Norvégien Casper Ruud, 11e mondial et tête de série N.8.

Aucune précision autre qu’une « blessure » n’a été communiquée par la Fédération américaine de tennis (USTA), organisatrice du tournoi, mais Tsonga, 36 ans, qui s’est entraîné lundi matin sur un des courts annexes du centre national Billie Jean King, n’avait pas la mobilité requise sur le court pour espérer être compétitif, son mollet étant bandé.

Ce nouveau pépin physique, après une année 2020 marquée par une blessure au dos, vient plomber un peu plus une saison très difficile durant laquelle il a glissé à la 98e place mondiale, ne comptant qu’une seule victoire (en mars à Marseille) en neuf matchs disputés. Son dernier tournoi remonte au mois de juillet, soldé par une défaite au premier tour de Wimbledon face au Suédois Mikael Ymer.