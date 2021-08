Tennis

Omnium Banque Nationale

Le duo Dabrowski et Stefani remporte la finale du double

(Montréal) Pour une deuxième semaine de suite, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani avaient rendez-vous avec la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac en finale d’un tournoi de double de la WTA. Cette fois, ce fut au tour de Dabrowski et de Stefani de célébrer.