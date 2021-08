(Toronto) Le Grec Stefanos Tsitsipas a accédé aux demi-finales de l’Omnium Banque Nationale à Toronto en battant le Norvégien Casper Ruud 6-1, 6-4, vendredi.

La Presse Canadienne

Tsitsipas, troisième tête de série du tournoi, s’est rapidement donné une avance de 5-0 grâce à deux balles de bris concrétisées et 84 % de ses points gagnés au service.

Ruud (no 6) s’est ressaisi au deuxième set en gagnant son service et en maintenant le rythme établi par son adversaire. Tsitsipas a finalement brisé le Norvégien grâce à un coup le long de la ligne et il a pris les devants 5-4.

Tsitsipas a fermé les livres en 74 minutes lorsqu’il a réussi son huitième as de la journée.

Le succès en sol canadien n’est pas étranger à Tsitsipas. La troisième raquette mondiale a atteint la finale du tournoi en 2018, avant de s’incliner contre l’Espagnol Rafael Nadal.

Ruud, classé 12e au monde, avait gagné ses 14 derniers matchs, signant des victoires en Autriche, en Suisse et en Suède.