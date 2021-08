PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Il pourrait y avoir un duel de Canadiennes dès le deuxième tour à l’Omnium Banque Nationale qui débute lundi, à Montréal.

L’Ontarienne Bianca Andreescu, deuxième tête de série, pourrait y croiser le fer avec la Lavalloise Leylah Fernandez.

Championne à Toronto en 2019, Andreescu est cinquième au monde, Fernandez 70e.

Le tirage au sort de l’évènement se déroulait samedi.

En plus d’Andreescu, reine de New York en 2019, Simona Halep, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka ont des laissez-passer au premier tour.

La Biélorusse Sabalenka est la favorite.

Fernandez aura une qualifiée comme première adversaire.

Lundi débutera également le volet masculin de l’Omnium, à Toronto.

Le Québécois Félix-Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov ont un accès direct à la deuxième ronde.

Tout affrontement entre les deux ne pourrait avoir lieu qu’en finale.

Shapovalov sera la cinquième tête de série, Auger-Aliassime la neuvième.

Vasek Pospisil de Vancouver est aussi au tableau. Il affrontera un qualifié au premier tour.

Le mois dernier, Shapovalov a perdu contre Novak Djokovic en demi-finale à Wimbledon.

Le favori à Toronto est le Russe Daniil Medvedev.