(Paris) L’Australienne Ashleigh Barty, titrée samedi pour la première fois à Wimbledon, s’échappe en tête du classement de la WTA lundi, où elle possède désormais près de 2300 points d’avance sur la Japonaise Naomi Osaka, absente du tournoi londonien.

Agence France-Presse

La Tchèque Karolina Pliskova, son adversaire en finale, passe du 13e au septième rang.

Simona Halep, sur le podium mondial avant Wimbledon, fait le chemin inverse : forfait pour le tournoi anglais dont elle était tenante du titre, à cause d’une blessure au mollet gauche, la Roumaine dégringole au neuvième rang.

L’Américaine Serena Williams, qui a abandonné au premier tour à Wimbledon dont elle était finaliste de la précédente édition contre Halep, perd huit places et n’apparaît plus qu’en 16e position, son plus bas classement depuis début janvier 2019.